新华社柏林11月29日电 专访：中欧班列助力“一带一路”行稳致远——访德国国际铁路货运商业协会主席奥拉夫·克吕格尔

新华社记者李函林

“中欧班列不仅是促进中国与欧盟经济繁荣的桥梁，也是推动两地民众深度互动的重要纽带。”在中欧班列第十万列即将抵达德国杜伊斯堡市之际，德国国际铁路货运商业协会主席奥拉夫·克吕格尔在接受新华社记者专访时高度评价其作用。他表示，在共建“一带一路”倡议推动下，中欧班列在促进中欧经济增长方面发挥了重要作用，并在注重时效的货物运输中展现出独特优势。

近年来，中欧班列在保障全球产业链供应链畅通方面发挥了至关重要的作用。克吕格尔指出，特别是在疫情期间和全球航运受阻时，中欧班列成为众多企业的优选物流方案，为维护全球贸易畅通提供重要支持。“第十万列中欧班列即将抵达杜伊斯堡不仅是中欧铁路合作的历史性成就，更彰显了在共建‘一带一路’倡议推动下中欧经济联系的累累硕果。”他说。

克吕格尔谈到不少中欧班列令人印象深刻的瞬间，表示得益于中欧班列的稳定性和可靠性，许多德国和欧洲企业得以优化供应链，确保高效率运输。

“中欧班列不仅是一种高效、环保的物流解决方案，更是推动区域合作、增强互联互通的关键手段，”克吕格尔说，“尤其是从中国进口产品时，中欧班列极大缩短了运输周期，提高了市场响应速度。”

他强调，许多欧洲企业选择在中国建立生产基地，不只缘于中国大市场的潜力，更看中了其铁路运输的可靠性。克吕格尔表示，随着铁路运输在零售业的作用日益凸显，这种高效可靠的物流服务不仅支撑了企业发展，也对整个零售行业的供应链产生深远影响。

克吕格尔建议，中欧班列如今已成为推动中欧经济合作的重要引擎，未来中欧之间可进一步优化运输网络和供应链管理，增设更多铁路物流终端，加强通往南欧和东欧等地主要港口的铁路连接，以提升货运效率、促进区域经济融合发展。

克吕格尔对中欧班列的未来充满信心。“相信中欧班列未来将继续为维护全球产业链、供应链稳定以及深化中欧关系作出更大贡献。”他说。

(责编：苏缨翔、张悦)