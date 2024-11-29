人民网伦敦11月29日电 （徐量）11月27日，中国南方航空公司伦敦营业部携手中国驻伦敦旅游办事处和广州市文化广电旅游局，在伦敦泰晤士河游船上举办年度答谢活动，向英国游客发出热情的新年邀约，鼓励更多英国游客体验中国魅力之旅。

（左起）中国南方航空伦敦营业部销售经理刘默沛、中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航与中国南方航空伦敦营业部总经理陈珂，为获奖者颁奖。活动方供图

当天活动，来自南航联营合作伙伴英国航空，以及中英旅游业及相关行业的数百名嘉宾齐聚一堂，共同见证了中英航空及旅游合作交流的成果。

中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航在致辞中指出，中英两国在旅游领域的紧密联系一直是两国合作的重要组成部分。最新数据显示，中英之间的直航航班数量已从疫情前的每周168班增长至今年夏季的每周238班，增幅高达40%。这一亮眼的成绩充分表明两国间的旅游需求正在蓬勃发展。

潘航还强调，中国政府近年来出台了一系列便利外国游客的政策，包括144小时过境免签、38个国家免签时长延长到30天、邮轮团队游客15天免签政策以及支付服务的优化等。

中国南方航空伦敦营业部总经理陈珂在致辞中分享了南航在中英航线发展的最新成果。陈珂表示，南航致力于构建北京、广州双枢纽战略网络，目前已全面恢复包括伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、法兰克福在内的主要欧洲航点，同时新增卢森堡、布达佩斯、贝尔格莱德等新航点，为中欧之间的商务与文化交流提供了更加便捷的空中桥梁。

陈珂还提到，通过“广州之路”品牌战略，南航实现了欧洲与澳大利亚、新西兰以及东南亚市场的无缝衔接，为旅客提供了更高效、更优质的旅行体验。未来将进一步加强与合作伙伴的紧密合作，为中英旅客提供更好的服务，推动中英文化旅游的发展。

活动现场气氛热烈，嘉宾们观看了南航和广州文旅的推介影片，进一步了解南航的服务以及中国文旅的魅力。

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