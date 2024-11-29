人民网约翰内斯堡11月28日电 （张茜）11月27日，海信南非公司与南非西开普省等共同建设的海信文化博物馆在开普敦正式落成。山东省委常委、副省长张海波，中国驻开普敦副总领事汤长安，西开普省文体部部长里卡多·麦肯齐，海信中东非大区副总经理刘巍等出席开馆仪式。

剪彩仪式。活动方供图

“博物馆是保护和传承人类文明的重要场所，是连接过去、现在和未来的桥梁纽带。”张海波表示，海信作为山东企业“走出去”的杰出代表，在国际化经贸合作方面走在了前列。海信文化博物馆的落成为深化中南文化交流、拓展经贸合作提供了一个重要窗口，希望海信以此为契机更好地讲好中国企业走向世界的故事，同时抓住中南合作新机遇，积极打造中南合作新典范，为推动中国品牌走向世界贡献更大力量。

“海信文化博物馆是跨越国家和文化的成果，恰恰体现了创新与文化相结合所带来的巨大成就。”南非西开普省文体部部长里卡多·麦肯齐表示，海信文化博物馆通过互动产品打造创意空间，将吸引所有年龄段的参观者，为他们带来一场技术与文化融合之旅。它的落成，能更好地弥合文化和地理的鸿沟，加深南非与中国之间的交流合作；以创新为引领，这所博物馆将激励南非的年轻人探索编码、动画和创新艺术等领域，进一步促进个人成长和经济发展。

活动现场，山东省政府代表团向海信文化博物馆捐赠文博资源，推动山东省和西开普省之间的文化交流迈向新的台阶。

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