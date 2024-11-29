新华社柏林11月29日电 专访｜国际合作对文化遗产保护至关重要——访国际古迹遗址理事会德国国家委员会秘书长格雷戈尔·希茨费尔德

新华社记者杜哲宇 褚怡

国际古迹遗址理事会德国国家委员会秘书长格雷戈尔·希茨费尔德日前接受新华社记者专访时表示，文化遗产是整个人类社会的宝贵财富，国际合作对文化遗产保护至关重要。“只有通过古迹所有者、政府、研究机构和其他利益相关者之间的持续对话与合作，才能确保文化遗产得到可持续保护。”

德国莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会于本月早些时候举行，本届展会重点关注气候变化给文物保护带来的挑战。希茨费尔德就这一议题指出，必须加强与环境部门和机构以及气候保护专家的合作，才能更好应对该挑战。“保护文化遗产的责任虽然有地区性的划分，但具体的保护工作始终需要合作和跨界思维。”

希茨费尔德对中国在保护文化遗产方面所做的努力表示赞赏。他说，中国拥有丰富的文化遗产，中国的相关机构在保护文化遗产方面积累了丰富经验，希望未来能进一步加强与中国的合作。

针对当前热门的人工智能话题，希茨费尔德首先肯定了该技术在文物保护领域日益增长的潜力。他说：“人工智能为我们提供了巨大机遇，尤其是在文化遗产管理方面。该技术可以帮助我们识别或预测建筑物的损坏情况，比较具体案例，推荐修复技术和材料，甚至协助考古鉴定。”

但希茨费尔德也指出，目前人工智能还不能主导文化遗产保护，也不能取代文化遗产保护人员的专业知识。“人工智能技术的整合利用不是理所当然的事，首要任务是尽快将文化遗产保护领域的现有数据数字化，以便人工智能能够使用这些数据。”

希茨费尔德认为，推动文化遗产保护需重视宣传的作用，尤其是向年轻人宣传遗产保护的价值。国际古迹遗址理事会正在探索各种新形式，包括举办学生研讨会、提供奖学金等，让更多年轻人对保护文化遗产产生兴趣。

莱比锡国际文物保护、修复和改造博览会创立于1994年，是欧洲领先的文物博览会之一，每两年举办一次。

(责编：苏缨翔、张悦)