人民网宁波11月28日电 （记者崔越）11月25日至29日，由中国公共外交协会与环球网联合主办的2024“走读中国”国际媒体交流活动在浙江举行。来自中国国际新闻交流中心欧亚中心的多名外媒记者走访湖州安吉、千岛湖及宁波等地，沉浸式感受浙江在生态文明建设、绿色生产转型和文化传承创新等方面取得的成就。

28日，中外媒体团来到宁波，在镇海炼化生态园探索石化行业绿色生产与生态保护的创新实践，在宁波舟山港北仑港区了解中国综合性港口的运营管理和现代化物流体系。

媒体团走进镇海炼化厂区。环球网供图

镇海炼化是我国最大的石化冶炼企业，也是我国唯一一家拥有生物航煤自主研发生产技术的企业。走进镇海炼化厂区，在航煤储罐和炼油装置之间，一片“白鹭园”吸引了中外媒体团的注意。这片白鹭园距离航煤储罐只有一路之隔，距离最近的炼油装置只有470米。据镇海炼化党委宣传部部长黄仲文介绍，每年3月至9月，上千只鹭鸟在这里繁衍生息。“鹭鸟对繁殖地有很高的要求。”他说，“茂密的植物、稳定的水源和充足的食物，这些条件都满足，它们才会来栖息。我们已经在园区内监测到超过40种鸟类。”

为实现工业文明和生态文明和谐相处，镇海炼化升级改造了白鹭园，以保护白鹭的栖息之地。登上观景台，张贴在墙面的一张二维码引起了外媒记者的关注。“我们在园内设置了摄像头，建立了白鹭慢直播网站。观众可以扫码观看白鹭筑巢、孵化、哺育的全过程。”黄仲文介绍说。

参观白鹭园。环球网供图

基地内生态和谐的场景和绿色发展的理念令外媒记者赞叹。“白鹭能够在炼化工厂内回归自然令我印象深刻。”俄罗斯欧亚媒体集团记者伊万·沙普金说，“我认为在发展经济和保护自然之间应该找到这样的平衡，我们应该学习。”哈萨克斯坦记者加齐扎·乌扎克表示，这是她第一次看到白鹭园存在于石化企业的厂区内，感到十分震撼。“在为员工提供如此优美的工作环境的同时，还能为白鹭营造一个美丽的家园，我认为镇海炼化提供了非常独特的社会价值。”外媒记者们将慢直播网站的二维码拍照保存，并约定明年3月要在网上观看鹭鸟再次迁回到白鹭园的过程。

媒体团走进宁波舟山港北仑港区。环球网供图

在宁波舟山港北仑港区，集装箱码头装卸作业正有序进行，一派繁忙景象。宁波舟山港面朝太平洋，背靠长三角，区位优势突出，在共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略中具有重要地位。如今，舟山港拥有逾300条集装箱航线，连接着200多个国家和地区的600多个港口。

“中亚没有这样的港口，货运只能通过铁路。”看着繁忙的码头，集卡穿梭不停的壮观场景，来自乌兹别克斯坦的记者米尔哈比布·赛义夫拉耶夫感慨道。“港口作为物流的重要节点对经济发展有很强的推动作用。希望我们的国家也能够拥有这样的体验。”

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