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外媒记者点赞千岛湖生态旅游：“非常成功”

2024年11月29日10:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网杭州11月27日电 （记者崔越）11月25日至29日，由中国公共外交协会与环球网联合主办的2024“走读中国”国际媒体交流活动在浙江举行。来自中国国际新闻交流中心欧亚中心的多名外媒记者走访湖州安吉、千岛湖及宁波等地，沉浸式感受浙江在生态文明建设、绿色生产转型和文化传承创新等方面取得的成就。

中外媒体团在千岛湖合影。环球网供图

中外媒体团在千岛湖合影。环球网供图

27日，中外媒体团来到杭州千岛湖景区，走进秀丽水景，感受“绿水青山就是金山银山”的实践成果。

外媒记者拍照留念。环球网供图

外媒记者拍照留念。环球网供图

千岛湖地处浙江西部与安徽南部交界的杭州市西南郊淳安县境内，拥有1078座岛屿，是世界上岛屿最多的湖泊。据中旅千岛湖景区市场部负责人丰裕介绍，千岛湖即新安江水库，源自黄山，经过富春江、钱塘江，汇入东海。

一边是树林，一边是碧波荡漾的湖面，穿过弯弯曲曲的山路，媒体团一行来到“天下为公”观景台。外媒记者们纷纷惊叹于大自然的鬼斧神工。吉尔吉斯斯坦记者艾佩里·捷米罗娃伫立于观景台前，忍不住拿出手机拍照“打卡”留念。她表示，“这里的景色非常美丽，是我见过最令人印象深刻的景点之一，自然景观和湖泊都令人惊叹。”

外媒记者走进千岛湖。环球网供图

外媒记者走进千岛湖。环球网供图

千岛湖融山、水、林、岛于一体，有植物1800余种，野生动物2100余种，森林覆盖率达82.5%。千岛湖绝佳的生态环境令塔吉克斯坦记者乌斯蒙·阿卜杜恰洪洛夫十分感叹，他表示，希望能有机会带家人亲自来领略这里的风光。“这里的山水景色非常优美，得益于当地对环境的重视和治理。中国的生态旅游非常成功。”

(责编：崔越、杨牧)

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