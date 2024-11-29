人民网柏林11月28日电 （记者徐馨）当地时间11月27日，由中国和荷兰常驻日内瓦代表团共同举办的青少年精神卫生研讨会在日内瓦召开，中国常驻日内瓦代表陈旭大使、世界卫生组织总干事谭德塞、荷兰常驻日内瓦代表贝克斯等出席会议并致辞，25个国家的常驻代表及相关国家和国际组织代表共百余人参会。

嘉宾合照。中国常驻日内瓦代表团供图

陈旭表示，为青少年营造友好的心理健康成长环境是国际社会的共同责任，中国政府历来高度重视青少年精神卫生工作，通过法律制度建设、国家战略实施、开展专项行动等，为青少年心理健康提供有力保障。中方将继续与各国及世卫组织、联合国儿基会等通力合作，积极推动加强全球青少年精神卫生工作，为共建人类卫生健康共同体作出新的贡献。

谭德塞指出，青少年精神卫生问题已成为重大的全球公共卫生问题。为此，世卫组织与有关国家和国际组织已建立合作伙伴关系，实施国别行动和合作项目。他呼吁各国加强政策引导并采取切实有效措施，改善青少年精神卫生服务的可及性和质量。

会上，世卫组织和联合国儿基会联合发布《儿童和青少年精神卫生服务指南》，中国国家卫生健康委妇幼健康中心专家与来自荷兰、埃及等国专家就青少年心理健康政策制定、项目实施、宣传倡导等进行研讨。

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