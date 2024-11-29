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第八届印尼中国出口品牌联展在雅加达开幕

2024年11月29日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达11月28日电 （记者李培松、曹师韵）2024年11月27日，第八届印尼中国出口品牌联展（以下称“印尼联展”）在雅加达国际会展中心开幕。展会吸引了来自中国广东、浙江、江苏、上海、北京等17个省市以及印尼本土超800家优质企业参加，展览总面积达40000平方米。

中印尼嘉宾为开幕式剪彩 人民网记者李培松摄

中印尼嘉宾为开幕式剪彩。人民网记者 李培松摄

作为中印尼两国长期交流且极具影响力的经贸平台，印尼联展展前已有超60000名印尼本地及周边国家专业买家注册报名。本届联展由宁波市商务局主办，宁波市贸促会联合主办，广东省商务厅支持，米奥兰特国际会展承办，并得到印尼中华总商会、印尼信息技术协会、东盟连锁加盟协会、印尼国家建筑协会、印尼零售协会等超45家印尼当地商协会的鼎力支持。

展会期间，组委会将携手当地商业协会、行业专家与领军企业代表举办近30场系列活动，涵盖多个行业前沿论坛、产品研讨会议等，聚焦印尼最新的进口政策、市场趋势及政策走向、投资者和从业者建议、东盟区域合作联盟成立等议题，深入探讨产业发展趋势。

此外，现场还将举办超百场“大买家采购对接会”，特别邀请百余名大买家与展会代表企业进行面对面洽谈，进一步推动双方现场达成商业合作意向。

(责编：于洋、杨牧)

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