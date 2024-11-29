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中外记者看深圳|鲜花经济助力大湾区文旅新发展

2024年11月29日09:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网深圳11月29日 （曹欣悦）多肉、向日葵、玫瑰、金桔、菊花……走进一栋充满异域风情的欧式建筑内，面前摆放的是琳琅满目、整整齐齐的植物，这里便是深圳市南山区的“荷兰花卉小镇”。小镇占地面积约6万㎡，共280间商铺，以鲜切花、园林盆栽商户为主，配有水族馆、宠物馆、茶馆、咖啡馆等业态，是集商务展示、花卉销售、休闲观光等功能为一体的特色文化商业街区。

荷兰花卉小镇。人民网 曹欣悦摄

荷兰花卉小镇。人民网 曹欣悦摄

数据显示，今年前三季度我国花卉进出口贸易额超20亿元，全年销售额将突破2000亿元。同时，我国花卉种植面积约150万公顷，花卉从业人员超500万人。互联网的发展、物流的进步、育种技术的升级等因素成为“鲜花经济”的催化剂，越来越丰富的花卉品种正以越来越快的速度送达千家万户，满足人们对“美”的期待。荷兰花卉小镇顺势而为，进行了升级改造，用更多样的品种、更有序的环境、更便捷的物流提升了游客体验与营商环境，也因此成为了深圳市民节假日放松休闲的好去处，以及游客打卡深圳花+文化的轻文旅目的地。围绕花+文化的主题，小镇曾举办迎春花市插花比赛等活动，周末日常可接待到访市民游客约3至5万人次，节庆期间更时常突破10万人次，小镇正在探索自身特色的高品质“鲜花经济”发展之路。

荷兰花卉小镇内出售的多肉植物。人民网 曹欣悦摄

荷兰花卉小镇内出售的多肉植物。人民网 曹欣悦摄

除了小镇自身特色，升级改造后的荷兰花卉小镇与前海花卉公园、中山公园和南头古城融为一个片区，在整体的统筹规划下融合发展，成为南山乃至深圳、粤港澳大湾区一张闪亮的名片。当下，粤港澳大湾区文旅消费正热，小镇作为片区的一大亮点，也吸引了来自大湾区各地的游客竞相打卡，港澳与内地双向奔赴日益热络。

走在小镇中，不仅有盆栽、鲜切花等常规花卉产业，还可见婚庆花艺、咖啡茶馆、文创周边等业态。在这里，一束小小的鲜花打开了大市场。

荷兰花卉小镇内的店铺。人民网 曹欣悦摄

荷兰花卉小镇内的店铺。人民网 曹欣悦摄

荷兰花卉小镇内出售的鲜切花。人民网 曹欣悦摄

荷兰花卉小镇内出售的鲜切花。人民网 曹欣悦摄

(责编：于洋、杨牧)

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