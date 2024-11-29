新华社法国斯特拉斯堡11月28日电 题：新一届欧盟委员会在内外交困中亮相

新华社记者陈斌杰 康逸 张兆卿

欧洲议会27日在法国斯特拉斯堡表决通过了以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会（欧委会）委员名单。这届欧委会将于12月1日就职，开启5年任期。

分析人士认为，新一届欧委会将面临多重施政考验：对内需应对欧洲经济竞争力下滑、内部政治光谱“右移”、成员国分歧不断等难题，对外需增强欧盟战略自主性。

11月27日，在法国斯特拉斯堡，冯德莱恩在欧洲议会会议上讲话。欧洲议会当天在法国斯特拉斯堡表决通过了以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会（欧委会）委员名单。新华社记者 赵丁喆 摄

多轮角力的结果

欧洲议会当天以370票赞成、282票反对、36票弃权的结果通过了新一届欧委会委员名单。至此，由27人组成的新一届欧委会历经多轮政治角力最终确定。

作为欧洲议会第一大党团欧洲人民党党团的“领衔候选人”，冯德莱恩今年7月在欧洲议会投票中获准连任欧委会主席。9月17日，冯德莱恩公布了新一届欧委会委员提名名单。11月4日至12日，欧洲议会就新一届欧委会26名成员的提名人选分别举行听证会，审议候选人是否符合任职资格。在12日举行最后一场听证会后，除了6位执行副主席和匈牙利提名的一名委员外，对其他提名人选的审议获得通过。因欧洲议会不同政治团体之间的分歧，对上述7人的审议一度暂停。

分歧主要集中在两位执行副主席人选：右翼政党意大利兄弟党的政治人物拉法埃莱·菲托和西班牙生态转型大臣特雷莎·里韦拉。中左翼欧洲议会议员对任命菲托感到不满，指责冯德莱恩将重要职位交给右翼政党成员是为了拉拢右翼政治势力。里韦拉则面临欧洲人民党党团西班牙国内成员的反对。他们指责里韦拉对西班牙10月遭受的洪灾应对不力。

为弥合政治分歧，欧洲议会党团领导人11月20日举行会谈。欧洲议会前三大党团欧洲人民党党团、社会民主党党团和复兴欧洲党团的高层最终就通过提名达成协议。

11月27日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会会议现场，欧洲议会议员投票表决。新华社记者 赵丁喆 摄

聚焦安全和竞争力

冯德莱恩在欧洲议会发表讲话谈及下一步工作时表示，会将欧洲安全作为欧委会的优先事项。新一届欧委会首个重大倡议则聚焦提升竞争力。

冯德莱恩强调，她计划在新一届欧委会上任首个百天内提出7项提案，覆盖欧洲防务、数字安全、人工智能等领域，并提出农业和食品发展愿景。她呼吁欧洲议会、欧委会及欧洲理事会之间保持密切合作。

今年9月，意大利前总理、欧洲央行前行长德拉吉发布的关于欧洲未来竞争力的战略报告指出，为应对欧盟竞争力下降的情况，欧盟需要每年增加7500亿至8000亿欧元的投资。冯德莱恩表示，欧盟主权将很大程度上依靠欧盟的经济实力。新一届欧委会首个重大提议将基于德拉吉这份报告的三个重要建议，即缩小与其他国家的创新差距、制定提高竞争力和脱碳的联合计划、增强安全性和减少经济依赖性。

复旦大学中欧关系研究中心副主任简军波指出，新一届欧委会施政重点是安全和地缘政治竞争、经济韧性与创新以及绿色发展。其中安全问题是首要关切。

11月27日，在法国斯特拉斯堡，冯德莱恩在欧洲议会会议上讲话。新华社记者 赵丁喆 摄

面临内外困局

分析人士指出，受欧盟内部政治环境日趋复杂、经济竞争力下降等问题困扰，外部叠加乌克兰危机升级、中东局势紧张及美国新政府将上台等多重因素，新一届欧委会面临内外交困局面。

从内部来看，当前欧洲经济下行风险有所增加，政策不确定性和结构性挑战导致其竞争力进一步丧失。为弥补提升竞争力的资金缺口，德拉吉曾建议发行新的欧洲共同债务。但各国未就此达成一致意见。作为欧盟发展“发动机”的法国和德国意见相左。

与此同时，极右翼势力在德国、法国、意大利等多个欧洲国家抬头，欧洲内部在移民、扩员、绿色转型等问题上的分歧愈发激烈。欧洲政策研究中心的分析文章指出，极右翼政党的上升势头将带来不少问题，这些政党持反移民态度，奉行保护主义政策，无助于提高欧洲竞争力，也将使新一届欧委会在未来5年任期内面临重重阻力。

从外部来看，持续延宕的乌克兰危机和中东局势外溢效应加剧了欧洲地缘政治和能源安全风险。在防务自主、国际贸易等领域，欧盟的话语权呈下降趋势，对美国的依赖程度增加。

德拉吉发布的关于欧洲未来竞争力的战略报告指出，欧盟国家近年来从海外购买了太多的武器装备，其中约三分之二的军购费用落入美国军火商的口袋，这不利于欧洲实现防务自主。

中国社会科学院欧洲研究所欧洲政治研究室主任贺之杲认为，新一届欧委会将经济政策与安全政策结合得更加紧密，更多地通过安全视角来观察经济议题，这限制了其经济手段的政策空间。此外，美欧关系的不确定性也给欧洲决策者带来更多焦虑。

欧洲智库布鲁盖尔研究所高级研究员西莫内·塔利亚彼得拉指出，冯德莱恩在新任期开始后“需要应对外来冲击”。面对美国采用关税手段平衡美欧之间贸易逆差的威胁，欧盟可能会承诺从美国购买更多的军事装备和天然气。

欧洲政策中心副主任兼研究主管贾尼斯·埃马努伊利季斯27日在网络研讨会上表示，未来五年欧洲的局势可能会比过去五年甚至十年更加复杂和艰难。

(责编：苏缨翔、张悦)