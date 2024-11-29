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马来西亚专家：中国图书“出海”前景广阔 马中合作未来可期

2024年11月29日08:46 | 来源：新华网
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新华网吉隆坡11月28日电（记者王嘉伟）马来西亚专家日前在接受记者采访时表示，近年来中国图书出版行业发展稳健，书籍内容、品质与价格等具有多元优势，受到马来西亚本地市场欢迎。马来西亚读者群体期待更多优质中国图书“出海”，分享更多中国文化、中国经验与中国故事。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿表示，多年来，无论是《论语》《大学》《孙子兵法》等蕴含中国古代先贤智慧的古文图书，还是《雍正王朝》等近现代图书，都让马来西亚读者充满期待。

吴恒灿说：“作为东方大国，中国在文化传统、文明风俗上与马来西亚具有联系，两国在图书出版等相关产业合作具有潜力。”他表示，希望更多图书出版合作与文化交流活动在马来西亚落地生根。

马来西亚出版商及展览艺术设计师阿卜杜勒·拉扎克·阿齐兹曾多次以马来西亚代表团成员身份参加中国举办的国际书展。他表示，中国在多个领域都具有丰富经验，特别是在应对气候变化和可持续发展方面，中国的成就和创新可以为世界其他地区提供重要参考。如果将这些成就以更便捷的形式展现给非中文读者，将有助于这些经验的国际化传播，同时也将吸引更多人关注、学习和研究。

记者走访时发现，不少马来西亚当地书店都设有专门区域展示中国图书，引进图书门类较为齐全，包括现当代中国文学、古典文学、各类小说、工商管理、社会科学等等，还包括传统字画以及亲子教育书籍。

位于吉隆坡茨厂街的商务印书馆内中文图书琳琅满目，吸引不少当地爱书者来此挑选书籍。书店相关负责人表示，近年来，中国图书比重有所上升。相信通过进一步的本地化宣传和市场推广，中国图书未来将在马来西亚收获更大影响力和更广阔市场。

(责编：苏缨翔、张悦)

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