新华网悉尼11月28日电（记者李晓渝 齐紫剑）中国银行悉尼分行联合中银香港于27日下午在悉尼举办人民币论坛暨庆祝分行担任澳大利亚地区清算行十周年活动，活动主题为“融汇中澳经贸，互助资本流动”。

来自澳大利亚储备银行、澳大利亚证券交易所、当地银行业、企业界、重要商协会及媒体等逾160名嘉宾出席了此次活动，共同就跨境人民币服务如何进一步支持中澳双边贸易投资发展和拓宽中澳经贸合作范围等话题开展交流探讨。

中国银行悉尼分行行长李芒在致欢迎辞时表示，中国作为世界第二大经济体，拥有广泛的全球贸易关系，人民币逐渐成为国际交易中的一种可行替代货币。这一趋势体现了贸易实践多样化的广泛趋势，这种多样化可以显著降低交易成本并减轻汇率风险。

他说，中国与澳大利亚经济具有高度互补性，是天然的贸易与投资合作伙伴。十年间，中国银行为澳大利亚客户提供了包括贸易结算、支付清算、资本市场投资和货币兑换等在内的多种人民币产品，并且不断加深广大客户对人民币的理解。

澳中工商业委员会新南威尔士州（新州）分会主席支巧玲表示，澳中工商业委员会始终致力于推动澳大利亚企业与中国开展合作和加强澳中经济关系。人民币国际化正为更多金融机构和企业创造新的收入来源，希望会员企业能更多了解中国银行人民币服务可能为企业所带来的降低跨境交易成本和提升便利性的机会。

澳大利亚国立大学教授、中国银行悉尼分行首席宏观经济顾问宋立刚和中银香港发展规划部资深策略规划师应坚分别就澳、中宏观经济形势作主题发言，并对中澳经贸进行分析展望。

在“中澳贸易往来场景下人民币需求及机遇”和“中国资本市场开放及中澳资本项目合作下人民币业务机遇”两个主题的小组讨论环节，小组成员和与会嘉宾们深入交流，探讨了如何在双边贸易中通过使用人民币实现降低成本、提升便利性和规避风险，如何更好地发挥人民币投融资功能等问题。

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