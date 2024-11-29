新华网伊斯坦布尔11月28日电（记者马则刚 刘磊）根据土耳其文化与旅游部的最新数据，今年前九个月，中国游客赴土人数同比增长超77%。对此，土耳其特拉布宗当地官员及旅游部门负责人日前表示，期待更多中国游客探索特拉布宗，体验其丰富的文化遗产与民俗传统。

土耳其特拉布宗省城市风光。记者 刘磊 摄

特拉布宗位于黑海沿岸，连接土耳其东部与高加索地区，是古代丝绸之路上重要的港口城市。史书记载包括马可波罗在内的众多中世纪旅行家从此地中转前往中国。

特拉布宗省长阿齐兹·耶尔迪里姆表示，特拉布宗拥有独特的民俗和历史文化，期待更多中国游客前往当地探索。“中国游客可以从古代遗址中实地感受丝绸之路，这是特拉布宗能够避免与其他地区文旅资源同质化的重要特征。而节奏明快的当地传统舞蹈、金银饰品和奥斯曼时代的传统木屐也是广受游客欢迎的民俗体验。”

土耳其特拉布宗省山区风光。记者 刘磊 摄

特拉布宗市长艾哈迈德·梅廷·金奇表示：“特拉布宗以其古代修道院，壮丽的山脉、草原，郁郁葱葱的绿地和迷人的海岸线而闻名。我们希望通过旅游，进一步加强两国之间的紧密关系，热烈欢迎更多中国游客来到这座美丽的城市。”

图为土耳其特拉布宗省苏梅拉修道院。记者 刘磊 摄

据了解，特拉布宗地标之一的苏梅拉修道院，曾是希腊东正教修道院，现已成为历史文化博物馆。此外，当地政府在推广本地文化名片的同时，也在考虑将中餐等中国元素纳入当地旅游服务，为中国游客提供更加多样化、人性化的服务选择。

特拉布宗文化和旅游局局长塔梅尔·厄尔多安表示，报告显示今年前十个月特拉布宗共接待外国游客120万人次，他对更多中国游客的来访保持乐观态度，并相信随着宣传力度加大，两国人文交流也将愈发紧密。“我们始终欢迎中国朋友来到特拉布宗。游客可以在这里找到家的感觉。”

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