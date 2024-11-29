新华社成都11月28日电 专访｜“中国正逐渐成为全球环境治理引领者”——访联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃

新华社记者康锦谦 李倩薇

“中国不仅怀有成为全球环境治理引领者的宏伟愿景，而且正在将这一愿景转化为具体行动。无论在国内政策实施还是在国际合作中，中国所作出的关键决策都对实现全球环境治理目标具有重大意义。”联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃近日接受新华社专访时说。

由新华社国家高端智库和习近平生态文明思想研究中心共同撰写的《让世界读懂美丽中国的“绿色密码”——习近平生态文明思想的中国实践与世界贡献》智库报告日前在四川成都以中英文向全球发布。

博科娃在智库报告发布后接受新华社记者专访时表示，习近平主席在生态文明建设方面提出的一系列理念，使中国在全球能源与环境议题中扮演着日益重要的角色，给全球生态环境治理带来启示。

博科娃说，习近平主席在多个场合谈到人与自然的关系，积极倡导构建人与自然生命共同体，这与联合国2030年可持续发展议程的理念高度契合。“中国正逐渐成为全球环境治理引领者。”

博科娃认为，中国把生态文明写入宪法，凸显其在国家政策中的重要性。中国的生态文明理念将环境与社会及经济发展相融合，这一理念已融入政府的政策中，通过倡导节约资源、环境保护和生态福祉等价值观来协调社会与自然的关系。

这份智库报告在2024全球熊猫伙伴大会上发布，博科娃出席大会并致辞。大会倡导各国携手关注大熊猫和其他珍稀动植物的生存环境保护，深化彼此合作与信任、民间交往与友谊。

博科娃在专访中说，中国长期以来与联合国环境规划署、世界自然基金会等国际组织在科学研究等领域开展紧密合作，中国对大熊猫的保护成就不仅为全球提供宝贵借鉴，也为世界如何有效保护濒临灭绝的物种提供了启示。

“在保护大熊猫、保护生物多样性的过程中，大熊猫成为科学家之间、研究人员之间、儿童之间、学生之间、不同社区之间的桥梁，它将大家连接在一起。”博科娃说。

博科娃向记者分享了她在中国访问大熊猫国家公园的经历，表示深受触动。她说，中国已经建立众多国家公园，这些公园强化了对自然生态的保护，成效极为显著。

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