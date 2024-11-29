新华社基辅／莫斯科11月28日电 乌克兰能源部长加卢先科28日上午在社交媒体发文称，当天俄军对乌克兰全国范围能源设施发动了今年内第11轮大规模导弹和无人机袭击，乌国家电力公司实施紧急停电避险，各地能源设施受损情况正在核实中。俄罗斯总统普京当天表示，俄军共对乌17个目标进行精准打击，这些目标均为军事设施、国防工业设施及其配套支持体系。

乌空军28日在社交媒体“电报”发布消息称，27日19时30分至28日10时30分，俄军从别尔哥罗德州、伏尔加格勒州、黑海海域、库尔斯克州、布良斯克州等多地向乌境内发射了91枚导弹和97架攻击型无人机，乌空军拦截了其中的79枚导弹和35架无人机。

综合乌各地军事行政部门消息，截至当地时间28日13时，俄军空袭已造成基辅州一处基础设施受损和2人受伤、敖德萨州一处天然气管道受损和3人受伤、文尼察州1人受伤、利沃夫州和沃伦州的关键基础设施受损并造成两州超过70万户家庭断电、苏梅州绍斯特卡市多处基础设施受损。

俄罗斯总统普京28日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的集体安全条约组织理事会会议上表示，为了应对乌克兰方面使用美国武器对俄罗斯的持续袭击，俄罗斯在过去两天内向乌克兰领土发射了100枚导弹及466架无人机，对乌17个目标进行了精准打击。

普京表示，为继续回应乌军使用美国武器袭击俄领土，“俄军正在乌克兰境内选择打击目标。这些目标可能是基辅的军事设施、国防工业企业或决策中心。”普京还指出，俄可能继续在实战条件下测试“榛树”新型中程高超音速弹道导弹。

俄罗斯国防部28日称，俄罗斯防空力量在过去24小时内击落了乌克兰武装部队的一枚“海王星”导弹和49架无人机。

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