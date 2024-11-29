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格鲁吉亚议会通过对新政府的信任投票

2024年11月29日08:42 | 来源：新华网
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新华社巴库11月28日电（记者钟忠）第比利斯消息：格鲁吉亚新一届议会28日通过了对总理伊拉克利·科巴希泽领导的新政府的信任投票，批准新政府未来4年的施政纲领。

格议会当天投票结果显示，84名来自执政的格鲁吉亚梦想党议员对政府及其施政纲领投信任票，超过法定多数票76票。新政府任命外交部长马卡·博乔里什维利等3名新部长，其余部长均自上届政府留任。新政府施政纲领指出，未来4年的两大主要目标是通过和平手段恢复领土完整和彻底消除贫困。

根据格宪法规定，政府应在获得议会信任后开始行使权力，政府成员应在获得批准后3天内就职。

格鲁吉亚10月26日举行新一届议会选举，格梦想党获超过半数选票赢得胜利。随即，4个同样进入议会的反对派联盟表示拒绝承认选举结果，要求重新举行议会选举。总统祖拉比什维利10月27日宣布，不承认新一届议会选举结果。

格中央选举委员会11月16日正式公布格议会选举结果，格梦想党在150个议会席位中获得89席。新一届议会11月25日举行首次会议，正式开始工作。

(责编：苏缨翔、张悦)

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