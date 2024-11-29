新华社日内瓦11月28日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞28日表示，加沙地带面临巨大的医疗卫生服务需求，解决当地民众苦难的“最好药物就是和平”。

谭德塞当天在世卫组织新闻发布会上说，目前在加沙地带，90%的流离失所者居住在帐篷里，面临呼吸道疾病和其他疾病的威胁，同时寒冷天气和降雨可能加剧粮食匮乏和营养不良问题。与此同时，对加沙地带北部的持续封锁限制了食物、燃料和防寒用品等基本援助物资的进入。

谭德塞说，世卫组织及合作伙伴本周对加沙地带北部进行了为期3天的考察，发现除大批创伤患者外，需要治疗的慢性病患者也大量增加，同时基本药物严重短缺，医护人员心理压力巨大。世卫组织正通过组织紧急医疗队等方式竭力为加沙地带提供卫生服务和物资。到目前为止，世卫组织已支持部署了45支由来自世界各地医疗专业志愿人员组成的紧急医疗队。

谭德塞强调，解决苦难的最终办法不是援助而是和平，“最好的药物就是和平”。

谭德塞还说，世卫组织对27日生效的以色列与黎巴嫩真主党的停火协议表示欢迎，希望该协议得到遵守并实现持久和平。

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