本报记者 白元琪

近期，尼泊尔佛祖国际机场吸引了科威特半岛航空、泰国亚航和卡塔尔航空等5家航空公司开通定期直飞航班，尼泊尔与东南亚、中东等地区的民航和商旅联系得到进一步加强。

始建于1958年的佛祖国际机场位于尼泊尔中南部的派勒瓦市，距离释迦牟尼诞生地蓝毗尼约18公里。在中国企业的支持下，该机场于2022年完成现代化改造升级，3000米新跑道、新航站楼等设施一应俱全，成为尼泊尔的第二座国际机场。尼泊尔旅游和旅行社协会蓝毗尼省分会前主席萨加尔·阿迪卡里表示，多家外国航空公司与佛祖国际机场的合作，将有力促进当地就业市场扩大，为地区经济发展注入新活力。

尼泊尔政府高度重视文旅产业发展，将其视为促进经济增长的重要引擎。2022年，尼泊尔政府推出了“2023—2032十年旅游计划”，目标是10年内吸引350万人次航空抵达的国际游客，将游客在尼日均消费提升至125美元，并将旅游业对国内生产总值的贡献提高至10%。尼泊尔为此大力推进基础设施改造升级。除佛祖国际机场外，首都加德满都的特里布万国际机场也将进行改扩建，以进一步提升国际接待水平。

尼泊尔近几年还全面推进“农村电信项目”，以保障山区通信服务的稳定。尼泊尔文化、旅游和民航部还与多家国际旅游设备公司合作，为徒步旅行和登山爱好者提供更多实时定位服务，并设立多语种游客服务热线。世界旅行和旅游理事会发布的最新研究报告显示，尼泊尔旅游业2023年创造了约25亿美元的收入；预计2024年尼泊尔旅游业将提供120多万个就业岗位，占全国就业总量的15%。

近年来，在共建“一带一路”框架下，中国和尼泊尔不断深化互联互通领域合作，由中企承建的多个项目有力促进尼泊尔文旅产业发展。2023年1月，新博克拉国际机场正式投入运营，当年旅客吞吐量就突破90万人次，全年营收远超老机场。2024年8月，加德满都特莱快速路2标隧道的全线贯通，标志着尼泊尔首条高速公路建设取得重大进展。在数字经济领域，银联国际与尼泊尔多家金融机构合作，目前覆盖商户超10万家。微信支付也于2023年成功入驻尼泊尔，方便了中国游客在尼的消费和出行。

2025年是中尼建交70周年，也是尼泊尔旅游年，两国文旅合作有望进一步深化。日前，博克拉市成功举办国际山地越野赛暨博克拉—昆明国际友城联赛。第六期尼泊尔旅游人才汉语培训班日前在加德满都开班，60名尼泊尔学员将在未来6个月接受系统的中文培训。此前的5期培训班已为尼泊尔旅游业培养了约200名中文旅游人才。2023年，尼泊尔接待国际游客超过100万人次，其中中国游客6万多人次，排名第三。尼泊尔旅游委员会市场部负责人拉努表示，尼泊尔正成为中国游客出境游的热门目的地之一，两国人民的情感纽带随着文旅合作的深入而更加紧密。

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 14 版）

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