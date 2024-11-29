本报记者 刘仲华

11月26日至28日，国际原子能机构核技术应用部长级大会在奥地利维也纳举行。大会通过了关于核科学对应对全球性挑战重要性的部长宣言，认为核技术在改善各国人民生活福祉——特别是在健康、粮食、农业及环境领域方面发挥着重要作用。大会举办期间，中国常驻维也纳代表团与中国国家原子能机构、中核集团公司在维也纳联合国总部共同举办“原子造福全球南方 共创核美家园”主题研讨会。这也是中国今年在维也纳举办的“全球发展倡议之友小组”重要活动。维也纳各国际组织代表、出席部长级大会的高级别官员、专家和媒体人士等近300人参加会议。

中方通过实物模型展示、视频播放等形式，介绍了在核医疗和辐照加工等领域取得的最新成果，以及在智慧核医学科、智能辐射探测、辐照站一体化等领域的解决方案（见图，本报记者刘仲华摄）。其间，中核集团面向全球发布以核医疗一体化解决方案、辐照一体化解决方案为主的核技术应用方案。作为中国发展核技术应用的“排头兵”，中核集团在核医学及辐照应用领域形成了包括同位素研发生产销售、药物生产销售、核特色医疗、装备生产销售等在内的项目服务一体化解决方案，可提供项目设计、建造、设备安装与调试、运营管理、专业人员培训、设备退役等一系列全流程服务。

中国同位素与辐射行业协会和国际原子能机构签署了在放射性同位素与辐射加工领域的合作文件。来自中国核动力研究院、复旦大学中山医院、中国同辐股份有限公司、中国原子能科学研究院等的专家介绍了中国在医用同位素生产开发研究、放射性药物和核医学、辐射探测芯片、辐照加工以及辐照诱变育种等领域的科研进展和最新成果。

中国常驻维也纳联合国办事处和其他国际组织代表李松在研讨会上表示，中方提出全球发展倡议3年来，已有100多个国家、20多个国际组织积极支持和参与，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。中国提出“原子造福全球南方”倡议，在广大发展中国家中引起积极反响。相信在中方和各国际组织共同努力下，我们能够带给全球南方国家更多、更好、更精彩的发展故事和成功故事。

出席研讨会的国际原子能机构总干事格罗西、联合国粮农组织总干事屈冬玉介绍了国际原子能机构和联合国粮农组织发挥各自优势，在携手应对粮食安全等全球性挑战方面所作的努力。格罗西表示，当前国际形势下，中方提出全球发展倡议意义重大，对引导国际社会共谋发展、增进世界人民福祉具有重要影响。国际原子能机构离不开中国的鼎力支持。期待中国作为全球核科技领先国家，继续积极、深度参与全球发展合作，为建设更加安全的世界、创造更加美好的生活作出更大贡献。

中国国家原子能机构秘书长黄平表示，今年是中国加入国际原子能机构40周年。多年来，双方在核技术应用领域开展了多方面的合作，取得显著成果。国家原子能机构将进一步协同各方力量充分发挥核技术优势，为实现联合国可持续发展目标贡献核技术力量。

中核集团总会计师王学军表示，核技术应用正深刻影响着世界各国的科技进步、经济发展和民生福祉。未来，中核集团将与各界一起携手共进，为人类的健康和福祉贡献中国力量。中核集团下属公司中国同辐总工程师刘蕴韬表示，核技术具有高科技、高效能、高质量特征，是新质生产力最具代表性的产业之一，已在工业、农业、医疗、环境、安全等国民经济诸多领域关键环节广泛应用，促进了各领域各环节融合发展，“我们应该更多地了解核技术在造福人类健康方面独特的作用”。

参加研讨会的发展中国家代表纷纷表示，期待与中方在农业、医疗等核科技应用广泛领域加强交流与合作，共同推动维也纳多边平台为实现联合国2030年可持续发展目标发挥更大作用。维也纳“粮食安全之友小组”双主席之一、苏丹常驻代表艾诺尔大使感谢中方举办此次研讨会，强调当前全球性挑战日趋严峻，任何一个国家或国际组织都无法独自应对，团结是成功的关键。“中国在粮食安全、核科学及其应用、核电及人才培养等领域经验丰富，我们希望能充分借鉴中国的经验与专长。”

其间，中国同辐和巴西核与能源研究院签署核技术应用合作谅解备忘录。根据约定，双方将建立长期合作关系，在放射性药物和辐照领域加强合作。巴西核与能源研究院院长伊索尔妲·科斯塔表示，作为东西半球两大发展中国家，双方在核技术应用产业领域都具有良好的产业基础，合作前景广阔、潜力巨大。巴西核与能源研究院将与中核集团、中国同辐在核医学、辐照应用、技术研发等领域建立沟通合作机制，共同推动双方在核技术应用领域健康可持续发展。

（本报维也纳11月28日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 14 版）

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