方 虹

今年10月，首趟中老铁路（万象—昆明—北京·平谷）国际冷链专列暨“京滇·澜湄线”运载390吨老挝优质香蕉抵达北京。不断焕发活力的中老铁路，是当前中老合作快速发展的缩影。

中国与老挝是同志加兄弟的社会主义友好邻邦。近年来，在两党两国最高领导人战略引领下，中老命运共同体建设深入推进，始终走在构建人类命运共同体的前列。10月22日，习近平主席在俄罗斯喀山会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦。双方就巩固战略互信，深化务实合作，推动中老命运共同体建设持续走深走实达成共识。

中国目前是老挝最大投资来源国、第一大出口国和第二大贸易伙伴。2023年中老贸易额达71亿美元，同比增长26.6%，创历史新高，老挝成为同中国双边贸易增速最快的东盟国家。今年1月至8月，中老贸易额近55.4亿美元，同比增长26.5%。除了香蕉，老挝啤酒、咖啡等特色商品也成功进入中国市场，受到中国消费者喜爱。

中老铁路作为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，助力老挝实现从“陆锁国”变“陆联国”的梦想，在中老两国间乃至东南亚地区构建起高效便捷的国际黄金大通道，不仅为两国及地区人民带来巨大福祉，也为高质量共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。今年9月，受台风天气影响，老挝北部琅南塔省断水断电，道路无法通行，机场迄今仍无法恢复使用。中老铁路成为“救灾生命线”，第一时间将救灾人员和援助物资运送到灾区，为抗洪救灾争取到宝贵时间，得到老挝社会各界的高度评价。

近年来，在习近平主席同各国领导人战略引领下，中柬、中老、中缅、中泰、中越宣布构建命运共同体，澜湄六国一致同意在澜湄合作框架下构建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，实现了双多边命运共同体全覆盖，树立了构建人类命运共同体的典范。

澜湄合作已成为地区合作的“金色平台”。中国与湄公河五国贸易与10年前比翻了一番，今年上半年突破2000亿美元，再创新高。中老铁路、中泰铁路、金港高速公路等项目有力提升澜湄六国互联互通水平，为区域经贸和人员往来装上“加速器”。澜湄甘泉行动、“丰收澜湄”、“绿色澜湄计划”等项目集群成果亮眼。以老挝为例，中方在澜湄合作框架下支持老挝开展了近100个项目，涵盖互联互通、水资源、扶贫、农业、卫生、教育等领域，造福当地民生。随着签证便利化政策落地，六国民众往来将更加方便。

中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，这将为本地区和世界发展注入新动力、带来新机遇。中国将同老挝等湄公河五国一道，抢抓新机遇，拓展新亮点，不断深化双边和次区域命运共同体建设，为构建人类命运共同体作出积极示范。

（作者为中国驻老挝大使）

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 03 版）

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