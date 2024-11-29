阿博斯·博博霍诺夫

中国坚持创新驱动发展战略，经济结构转型升级有望不断取得新进展，创新能力将稳步提升

中国共产党二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），聚焦中国式现代化主题，对进一步全面深化改革作出系统部署。《决定》在深入调查研究、广泛听取各方意见的基础上形成，对全面推进中国式现代化具有重大而深远的意义。

在世界经济复苏乏力以及国际局势动荡加剧的背景下，实现国家现代化是一项艰巨的任务。中国深刻认识到进一步全面深化改革的重要性和必要性，坚定不移走改革开放之路。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。《决定》强调，坚持以人民为中心，尊重人民主体地位和首创精神，人民有所呼、改革有所应，做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享。这充分彰显了中国共产党坚持人民至上的价值追求。在中国这样一个拥有14亿多人口的国家进一步全面深化改革，绝非易事。改革是循序渐进的工作，既要敢于突破，又要一步一个脚印、稳扎稳打向前走。

中国将加快建设现代化经济体系，聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。中国坚持创新驱动发展战略，经济结构转型升级有望不断取得新进展，创新能力将稳步提升。中国加快培育新质生产力，将为经济长远发展积蓄新动能。

《决定》也向世界传递出一个信号，即中国将坚定不移推进高水平对外开放。中国同中亚国家各领域交流密切，互信水平高，中国全面深化改革开放为中亚—中国合作带来机遇。中国是中亚国家的重要经贸和投资合作伙伴，积极帮助地区国家推进基础设施建设。中亚各国期待同中方在高质量共建“一带一路”框架内加强基础设施、交通、物流、能源等各领域合作，促进共同发展繁荣。

（作者为乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所中国项目负责人）

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)