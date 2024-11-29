本报记者 黄发红 李 墨 王 慧

在经济全球化时代，唯有坚持全球产业链供应链开放合作，才会带来共赢发展。11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京举行。本届链博会延续“链接世界，共创未来”主题，近70个国家和地区的600余家企业和机构展示了供应链关键环节的新技术、新产品、新服务，推动创新链、产业链、供应链、价值链协同联动，为世界各国构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁。

“希望东西方相互合作，实现互利共赢”

相比第一届，本届链博会国际化程度更高，包括78家世界500强企业参展，境外参展商占比上升至32%，来自100多个国家的政商学界人士观展参会。

匈牙利担任本届链博会的主宾国。今年5月，习近平主席对匈牙利进行国事访问期间，中方与匈方签署促进中匈企业供应链合作谅解备忘录，欢迎匈方以主宾国身份组织企业参加第二届链博会。“我们应邀来到中国，感谢你们的热情邀请。”匈牙利外长西雅尔多在开幕式致辞中表示，“匈牙利致力于东西方之间的交流合作，致力于互联互通而不是彼此分裂，希望东西方相互合作，实现互利共赢。”

丹麦马士基集团董事长罗伯特·马士基·乌格拉表示，全球贸易和全球供应链创造了大量的岗位、价值和机会，中国是一个很好的例子。链博会的主题“链接世界，共创未来”，重点展示了全球供应链在团结各方以及为现在和未来所有人创造繁荣方面的潜力。

非洲工商会联盟秘书长阿拉·伊兹表示，中国一直支持多边贸易合作，创造了非常有意义的供应链和贸易路径，让非洲和世界其他国家连接在一起。非洲工商会联盟呼吁各国与中国携手共筑产业链、供应链体系，实现互利互惠、共同发展，惠及全人类。

国际商会秘书长约翰·丹顿表示，有人鼓吹“脱钩断链”“小院高墙”，但国际商会在170多个国家实地考察发现，这些国家的企业愿意进行跨境贸易，以支持自己的社区、工人和家庭。“只有跨境贸易才能拓展经济增长机遇、实现共同发展。”

“过去几十年来，全球供应链不仅是经济发展的基石，也是世界和平发展和跨国合作的重要稳定器。”美中贸易全国委员会候任会长谭森表示，企业在维护全球产业链和供应链稳定顺畅运行方面至关重要。“美中贸易全国委员会致力于扩大美中之间的商业联系，未来将继续坚定履行这一使命”。

“互联互通、富有韧性的全球供应链和产业链必将产生更大价值”

本届链博会设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链和供应链服务等展区。其中，聚焦中国正在大力发展的新质生产力，首次设置先进制造链展区，中外参展商展出了一大批新产品、新技术、新服务。

美国康宁公司展台看上去像一座博物馆，观众可以沉浸式了解电视屏幕、智能手机、智慧汽车等产品中应用的精密玻璃，及其背后的熔融下拉技术的发展历程。“先进制造链展区为制造业企业提供了一个展示自身先进技术和产品的平台，也为供应链上下游合作伙伴提供了深入交流和互动的机会，有助于推动产业升级、提升产业链综合竞争力。”康宁公司相关负责人曾崇凯表示。

来自日本的住友电工集团展示了海底电缆全产业链，包括高压交、直流海底电缆及变电站设备。“先进制造链展区聚焦新质生产力，展示全球先进制造领域的产业链，将促进国际沟通与合作，推动全球供应链的创新与发展。”住友电工投资（上海）有限公司副总经理小森省吾表示，目前，中国市场销售额约占住友电工全球销售额的14%，已成为其最重要的海外市场之一。“中国拥有稳定的供应链，市场充满活力，新的商机不断涌现。”

在德国克诺尔轨道系统展台，专业观众正在向展商详细了解轨道制动系统的参数性能。作为制动领域的龙头企业，克诺尔在中国设有15处生产基地和4个研发中心，形成覆盖研发、生产、销售及服务的本地化全产业链布局。“中国的先进制造业在数字化、绿色化、高端化方面的发展速度和质量令人瞩目，这不仅为全球供应链注入了强劲动力，也为我们创造了广阔合作机会。”克诺尔轨道车辆系统企业管理（北京）有限公司总裁毕光红表示。

“中国设备质量非常好，性能非常可靠。”英国力拓集团董事长鲍达民高度评价中国制造业高质量发展对其企业发展的推动作用。“比如，无锡宝通科技股份有限公司为力拓集团累计供应的输送带已超过800公里，这些输送带能够在恶劣条件下全天候运行，在世界不同地区都能正常使用。”鲍达民表示，“独木不成林，独弦不成曲，一个互联互通、富有韧性的全球供应链和产业链必将产生更大价值。”

“共同构建低碳、灵活、强韧的供应链体系”

在本届链博会上，中国贸促会正式发布了2024版《全球供应链促进报告》、全球供应链连接指数和全球供应链促进指数，展现当前全球新兴产业、未来产业的供应链发展新趋势。

“现在中国内地市场销售的每一杯星巴克经典浓缩咖啡，都使用了高品质的云南咖啡豆。”在星巴克展台，工作人员介绍星巴克咖啡背后的供应链管理故事。星巴克中国政府事务与社会影响力副总裁竺蕾表示，星巴克将继续深耕咖啡产业链，不断做强绿色可持续供应链，与中国伙伴共享价值链，持续践行在中国打造世界一流咖啡产业的长期承诺。

德国西门子公司今年首次亮相链博会，展出了20余款数实融合的数字化与低碳化产品矩阵，与多家企业签署合作协议，携手生态伙伴共同提升产业链供应链价值与韧性。“构建协同创新产业链供应链是全球制造业迈向高质量发展的重要途径。”西门子全球执行副总裁肖松表示，链博会作为促进上中下游衔接、大中小企业融通的开放平台，为推动科技共创、产业共融、生态共赢注入关键动能。

“零碳”复印纸、“零塑”纸杯……印度尼西亚金光集团旗下浆纸业集团将工业、文化、生活用纸领域的多款优质产品带到链博会上，其中金旗舰零碳复印纸成为第二届链博会官方指定用纸，助力打造低碳链博会。浆纸业集团相关负责人翟京丽表示，今年集团首次参展链博会，希望在展示创新成果的同时，积极促进产业交流与合作、推动先进制造链现代化升级。

从新型地面预警软件、智慧工厂解决方案，到可持续航空燃料，霍尼韦尔展出了一系列创新成果和落地应用。“今年是霍尼韦尔连续第二年参与链博会。”霍尼韦尔相关负责人余锋表示，“链博会为我们提供了宝贵的机会，能够与全球知名企业、供应链专家以及产业链上下游的合作伙伴等进行技术交流，探讨合作机会，共同构建低碳、灵活、强韧的供应链体系。”

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)