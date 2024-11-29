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外交部发言人答记者问

2024年11月29日04:43 | 来源：人民网-人民日报海外版
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希望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利

新华社北京11月28日电 （记者邵艺博）就美国国务院网站日前将赴华旅行提醒由三级降为二级并取消关于“错误拘押”风险的标注，外交部发言人毛宁28日说，此举有利于两国人员正常往来，希望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利。

毛宁在当日例行记者会上表示，中方注意到美方做出的这一调整，认为此举有利于两国人员正常往来。“我们历来反对人为制造‘寒蝉效应’。希望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利。”她说。

三名被美方错误羁押的中国公民平安回到祖国

新华社北京11月28日电 （记者邵艺博）外交部发言人毛宁28日表示，经过中国政府不懈努力，三名被美方错误羁押的中国公民平安回到祖国。这再次表明，任何时候中国都不会放弃自己的同胞，祖国永远是他们的坚强后盾。

毛宁是在当日例行记者会上作出上述表态的。

毛宁强调，中方一贯坚决反对美方对中国公民出于政治目的进行打压迫害，将一如既往采取必要措施，坚定维护中国公民的正当合法权益。

毛宁表示，这次还有一名在美潜逃多年的逃犯被遣返回国，说明天网恢恢，任何地方都不可能永远成为“避罪天堂”。中国政府将继续开展追逃追赃，有逃必追、一追到底。

　　

《人民日报海外版》（2024年11月29日 第 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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