人民网迪拜11月28日电 （记者管克江）伊拉克近日开展了近40年来首次全国人口普查。初步数据显示，伊拉克总人口为4540万人，其中15岁以下人口占比36.1%，只有3.7%的人年龄在65岁或以上。专家表示，这一数据表明伊拉克人口很年轻，有望为经济发展提供“人口红利”，但也意味着政府需要大力投资基础设施建设，为年轻人创造足够就业机会。

图为巴格达的人口普查场景。人民网 奥马尔·哈利勒摄

伊拉克上一次全国人口普查是1987年，当时统计的全国人口数量为1800万。此后由于战乱等原因，经济社会发展进程遭到破坏。本次人口普查期间，伊拉克全境实施了宵禁，除人道主义原因及极端情况外，城市间及城市内人员和车辆的流动受到限制。伊拉克政府派出12万名社会工作者，深入各地挨家挨户开展普查。人口普查还首次采用了电子方式进行。

初步统计结果显示，伊拉克现有人口4540万，其中男性占比50.1%，平均家庭人数为5.3人。从年龄看，15岁以下人口占比36.1%，适龄劳动人口占总人口的60.2%，只有3.7%的人年龄在65岁或以上。

一名社会工作者在进行人口普查。人民网 奥马尔·哈利勒摄

人口普查由伊拉克规划部和联合国人口基金会合作开展。伊拉克规划部发言人表示，当前伊拉克正处在经济重建的关键时期。人口普查将为伊拉克政府解决该国长期存在的资源分配不均提供重要依据，助力该国实现公平稳定发展。联合国伊拉克援助团负责人默罕默德·哈桑表示，伊拉克使用电子方式开展37年来第一次全国性人口普查，本身就是一次成功行动，将为科学制定发展政策提供支持。

许多伊拉克民众积极配合了此次人口普查。一名60岁的巴格达老人莎沙·艾哈迈德说，伊拉克开展人口普查，表明政府正努力制定更有效的发展政策和社会服务举措。

伊拉克的某些地区治安状况不佳，图为工作人员在军警陪同下开展人口普查。人民网 奥马尔·哈利勒摄

伊拉克纳赫兰战略研究中心研究员阿里·库提比表示，人口普查是政府制定准确高效政策的最重要工具之一。考虑到伊拉克当前面临的政治经济挑战，获得准确的人口数据对推出科学政策、支持稳定可持续发展至关重要。比如，根据城乡人口情况，政府可以更有效开展城市规划，投入基础设施建设。政府建设医院、学校等公共服务设施也需要准确的人口信息。阿里·库提比表示，目前伊拉克人口结构以年轻人为主，丰富的劳动力资源对经济发展有利，同时也迫切要求政府出台科学政策，发展基础设施，为广大年轻人创造足够就业机会。（伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

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