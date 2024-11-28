新华社里约热内卢11月28日电（记者陈威华）2023年，巴西亚马孙热带雨林砍伐量较上一年减少50%，为2018年以来最低水平，雨林面积大幅缩减之势得到初步遏制。在巴西这场雨林保卫战中，再度出任环境部长的玛丽娜·席尔瓦是一名不折不扣的“环保斗士”。

这是3月13日在巴西亚马孙州首府马瑙斯拍摄的热带雨林（无人机照片）。新华社记者王天聪摄

席尔瓦是巴西政坛的传奇人物：女性、黑人、出身贫寒、16岁前大字不识一个……她因大声疾呼环保走进公众视野，也因此树敌无数，甚至一度愤而辞去环境部长职务并脱离执政的劳工党。她的政治生涯同热带雨林和环保事业交织。

“橡胶园女孩”的政治宿命

席尔瓦1958年生于巴西西北部阿克雷州一个橡胶农家庭，从小在橡胶园里帮助劳作。她最初通过劳工党的基层活动接触政治，后因与生俱来对大自然的热爱，逐渐萌生对生态环境的责任感，从政也因此成为她的宿命。

从1989年到1994年，席尔瓦仅用五年时间就从市议员一跃成为巴西历史上最年轻的联邦参议员，并以劳工党全国环境与发展秘书处负责人的身份推动环保事业。

这是3月14日在巴西亚马孙州首府马瑙斯附近拍摄的亚马孙河流域风光（无人机照片）。新华社记者王天聪摄

2003年卢拉首次出任总统，任命席尔瓦为环境部长。在任几年里，由于近乎“顽固”地坚持环保优先理念，席尔瓦和多位阁僚产生分歧。因为席尔瓦的反对，很多部门的经济发展规划在环评证书这一关碰了壁。拿不到环评证书，工程就不能启动，席尔瓦因此备受指责。但她说：“在我看来，关于环保和发展二者关系的讨论是个伪命题。不推动环保，哪有未来的发展？二者其实是一致的。”

搅动政坛的“绿色狂潮”

在首次担任环境部长的五年里，席尔瓦经常“舌战群雄”：反对污染环境的大项目上马，竭力推动组建全国生物安全技术委员会，全力争取环保项目资金投入……然而，她的环保努力屡屡受挫。2008年5月，在得知环境部在《亚马孙地区可持续发展计划》中并无多大发言权后，席尔瓦递交了辞呈。

席尔瓦并未因此消沉。她脱离执政的劳工党，加盟以可持续发展和减小社会差距为宗旨的绿党，之后又参加2010年总统选举。席尔瓦的环保主张得到越来越多选民了解和认同，虽然最终未能进入第二轮投票，但席尔瓦及其代表的绿党在第一轮投票中获得近20%选票。对于席尔瓦和她推动的环保事业来说，这已经是一次了不起的胜利。媒体评论，席尔瓦参选在巴西政坛搅起了“绿色狂潮”。

3月14日，白鹭在巴西亚马孙州首府马瑙斯附近的河滩上觅食。新华社记者王天聪摄

席尔瓦之后还参加了2014年和2018年的总统选举。尽管都在第一轮败北，她在三次参选期间创造了总统候选人参与电视辩论的次数纪录——21次！她通过这些难得的亮相机会，向巴西全国民众推广自己的环保理念。

席尔瓦和她的环保努力也在全球范围内获得肯定。2007年，联合国环境规划署将当年的“地球卫士奖”授予这位巴西政坛“环保斗士”，表彰她为环保事业作出的巨大贡献。“地球卫士奖”是联合国在环保领域的最高荣誉。

不断缩小的“地球之肺”

亚马孙雨林总面积达550万平方公里，丰富的植物产生大量氧气，因此有“地球之肺”之称。亚马孙雨林60%位于巴西境内，尽管巴西政府长期致力于可持续开发，雨林面积仍在大幅缩减。

3月14日，在巴西亚马孙州首府马瑙斯附近内格罗河流域一处旅游景点，游客近距离观赏亚马孙河豚。新华社记者王天聪摄

从17世纪开始，殖民主义者大肆开发亚马孙地区，从最初掀起“橡胶热潮”，开始小规模农业生产，到之后大肆开发畜牧业和采矿业，雨林地区被各种经济活动蚕食，毁林问题十分突出。

1988年巴西新宪法颁布后，环境保护成为重要国家政治议程之一。自1992年举办联合国环境与发展大会以来，巴西以保护亚马孙雨林为抓手，在国际环境保护议题上扮演积极主动的角色，制定了一系列环境保护措施，树立了良好的国际形象。

不过，在过去十余年间，多种因素造成亚马孙雨林面积大幅缩减。以农牧业为例，巴西是全球最大牛肉出口国之一。环保组织“亚马孙人与自然研究所”指出，1985年至2020年间被砍伐的巴西亚马孙雨林面积中，86%成了牧场。然而，这其中63%已经退化。农民只能砍伐更多雨林，进而威胁到濒危物种的栖息地。

博索纳罗2019年至2022年任巴西总统期间，对保护亚马孙雨林持消极态度，反而希望扩大砍伐以增加农业种植面积，扩大农业产量以出口获利。数据显示，2020年，亚马孙雨林的砍伐量达到了2008年以来的最严重水平。

“坚定不移的韧性”

2023年1月1日，卢拉第三次出任巴西总统，减少森林砍伐、保护亚马孙雨林是新一届政府刻不容缓的任务。

这是2020年10月3日航拍的巴西马拉尼昂州雨林地区的村落。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

卢拉签署了一系列法令，包括重新制定打击亚马孙雨林砍伐的措施、重新设立亚马孙基金等。他承诺于2027年年底前在亚马孙地区留出300万公顷保护区，并在2030年年底前彻底遏止非法毁林。卢拉重新启动了《法定亚马孙地区森林砍伐防治行动计划》。该计划颁布于2004年席尔瓦首次担任环境部长期间，在2004年至2012年生效期间减少了83%的亚马孙雨林砍伐。

席尔瓦也重新出任环境部长，加入这场雨林保卫战。巴西环境部在社交媒体平台上说，2023年，不仅亚马孙雨林砍伐量同比减少一半，在巴西北部一些原始森林的砍伐量甚至下降了70%。

自2023年12月起，巴西任二十国集团轮值主席国。在巴西政府的工作清单里，“促进经济、社会和环境层面的可持续发展以及能源转型”是一项重要任务，相关工作组的领导人正是席尔瓦。

美国《时代》杂志“2024年度全球百大最具影响力人物”榜单中，席尔瓦成为唯一入榜的巴西人。评语称赞她是“非凡女性”，拥有“深深的勇气和坚定不移的韧性”，对巴西重建打击非法伐林能力、呼吁全球更全面认识大自然价值及经济影响均有贡献。

(责编：苏缨翔、张悦)