新华社伊斯兰堡11月28日电 通讯｜在巴基斯坦感受当地民俗文化

新华社记者唐斌辉 刘天 张敬尧

伴随着清脆有力的鼓点，身着艳丽民族服饰的人们载歌载舞；乐手们手持传统乐器，熟练地弹奏出节奏明快的民间乐曲。近日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举办的一年一度的民俗文化节上，人们欣赏传统歌舞表演，品尝传统美食，游览文化展区，欣赏来自巴基斯坦各地的彩绘、雕刻、刺绣、手工编织等工艺品。

大学生比拉尔·艾哈迈德与好友结伴而来，很认真地欣赏各式各样的手工艺品。“在这里能欣赏巴基斯坦各个地区的艺术品，这加深了我们对传统文化的了解。”

巴基斯坦每个省都有自己的展区。在俾路支省展区，40岁的阿尔济·汗正在用工具打磨用于制作当地传统弓弦乐器苏罗兹琴的木头。他从小便学习制作古琴，已有30年的制作经验。

苏罗兹琴是俾路支省最古老的乐器之一，有较长的琴颈和金属琴弦，以音色柔美而闻名，不过，如今少有年轻人对这种琴感兴趣。

“我想向人们展示传统乐器制作方法以及乐器所蕴含的文化，我们应该将这种文化传承下去。”阿尔济·汗说。

在信德省展区，点缀民族特色刺绣的手工钱包、精美镜子等各类手工艺品琳琅满目，有些手艺人现场制作陶器。在其中一个摊位，手艺人吴拉姆·穆罕默德拿起一块泥巴，经过一双巧手搓揉捏合，一匹栩栩如生的小马呈现在记者面前。

穆罕默德告诉记者，捏好的造型还要晒干、上色和烘烤。上色时，他们会手工描绘出精美图案，制作好的陶器有的用于装饰，有的用来盛放食物和水。

“希望有更多年轻人加入到陶器制作的队伍当中，希望他们在传承这项技艺的同时融入自己的想法，不断推陈出新。”穆罕默德说。

据活动主办方工作人员阿卜杜勒·哈米德介绍，此次文化节共设置500多个展位，除当地展商外，还有来自沙特阿拉伯、土耳其和印度尼西亚等国家和地区的展商。

“我们希望中国民间手艺人的身影出现在明年的文化节上，希望他们为游客提供体验中国文化的机会。”哈米德说。

“每年举办民俗文化节非常有意义，它展示了巴基斯坦的民俗文化。文化节既为大众提供了娱乐消遣，也在一定程度上促进了经济发展。”当地游客阿卜杜勒·瓦齐尔说。

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