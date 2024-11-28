人民网记者 谢佳宁

“习主席是一位杰出的战略家。他真诚而友善。”厄瓜多尔前副外长卡洛斯·拉雷亚近日在接受人民网记者采访时表示，他对自己2018年至2023年担任驻华大使期间与中国国家主席习近平互动的每个瞬间都记忆犹新。

拉雷亚说：“习主席是中国近年来最具国际影响力的领导人。他的思想为国际合作开创新局面，为全球治理体系贡献新方案，不仅引领中国进入新时代，也成为推动全球治理体系变革、构建新型国际关系和国际新秩序的共同价值规范。”

2018年12月11日至13日，时任厄瓜多尔总统莱宁·莫雷诺对中国进行国事访问。这期间，两国签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等双边合作文件，并发表了联合新闻公报。

“习主席很尊重他人，乐于对话和交流。”拉雷亚回忆称，两国元首在尊重和友爱的气氛中进行了会谈，“签字仪式是庄严的。对于我来说，最重要的成就是为总统访问创造理想条件，并在此框架内成功达成协议，并监督协议内容的履行。在习主席和中国外交部的帮助下，我圆满地完成了使命。”

中厄共建“一带一路”六年来，在中方投融资带动下，中国企业积极参与厄电力、交通等基础设施和石油、矿业等战略领域开发，以及医院、住房、学校等民生工程建设。这些企业认真履行社会责任，坚持本土化用工，每年创造数千个就业岗位，给厄瓜多尔带来了经济和社会效益，为该国的发展作出了重要贡献。

2022年2月3日至6日，时任厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索应邀访华并出席北京冬奥会开幕式。这期间，两国共同发表了关于深化中厄全面战略伙伴关系的联合声明。中厄关系迈入新的发展阶段。

拉雷亚指出，此次访问无疑是有史以来厄瓜多尔国家元首最重要的一次访问。

“习主席还亲切地提到了我，并对我作为驻华大使的表现表示认可。”拉雷亚激动地说。

今年是习近平主席首次提出构建中拉命运共同体10周年。10年来，在双方共同努力下，中拉命运共同体建设不断取得新成果，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

拉雷亚赞赏中方推动符合拉美需求、有明确规则、不附加任何政治条件的全球基础设施建设和投资计划。

拉雷亚始终关注习近平主席提出的构建人类命运共同体，以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要全球性倡议。他表示，“当今世界有着紧密相连的共同未来和共同的正当利益。面对全球性挑战，需要整个国际社会进行深入互动，团结合作。”

拉雷亚称，厄瓜多尔以维护正当利益为基础，以开放的主权取向与整个国际社会建立联系，愿意在所有双边或多边场合进行对话。厄瓜多尔致力于捍卫多边主义、民主、自由，促进和保护人权，促进可持续、包容性和有复原力的发展，消除贫困和减少不平等现象。

“我坚定支持习主席提出的三大全球倡议，它有助于建立一种国际秩序，可以让所有国家在相互信任的基础上，和平共处，共同发展进步。”拉雷亚说。

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