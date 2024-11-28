新华社华盛顿11月27日电（记者邓仙来）据多家西方媒体27日报道，美国拜登政府正敦促乌克兰政府将征兵年龄下限从25岁下调至18岁，以应对俄乌冲突当前形势下乌军兵源不足的情况。

综合美联社、法新社和英国《金融时报》等媒体报道，拜登政府一名不具名高级官员27日说，乌克兰当前动员或训练的士兵数量不足以弥补战场上的兵力损失，也跟不上俄军士兵扩充速度，这对乌克兰构成“生存”威胁。

报道还引述美国国家安全委员会发言人的一份声明说，美方“会继续向乌克兰输送武器和装备”，但当前兵力同样重要，“事实上，我们认为兵力是（乌方）最需要的”。如果乌方采取适当措施补充兵力，美方将加大向乌军提供士兵训练帮助的力度。

另有报道引述匿名信源消息称，拜登政府准备再向乌克兰提供一批武器，价值7.25亿美元。目前，美国国防部尚未使用的国会援乌拨款还有约70亿美元。美国有线电视新闻网引述匿名美国官员的话报道，美国国防部可能无法在拜登政府剩余任期内将这笔资金用尽。

美国候任总统特朗普当天宣布，将提名曾在其首个总统任期中代理总统国家安全事务助理的基思·凯洛格出任总统助理及乌克兰和俄罗斯问题特使。

据路透社6月报道，凯洛格曾提出一项旨在迅速结束俄乌冲突的计划，内容包括将美对乌军援的增减作为筹码，同时向俄乌双方施压，迫使二者进行和平谈判；俄乌和谈期间实行停火并“冻结”当时的战线状态；暂时搁置乌克兰加入北约问题等。

美媒认为，特朗普的这项提名意味着下届美国政府在乌克兰问题上的政策将发生转向。

(责编：苏缨翔、张悦)