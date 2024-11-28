新华社北京11月28日电 美国国家航空航天局(NASA)本周发布雷达图片，显示格陵兰岛冰层下一座废弃的美军军事基地。这座基地被外界称为“冰下之城”。

据哥伦比亚广播公司27日报道，雷达图片中的基地是美军1959年在格陵兰岛西北部修建的秘密核导弹基地，项目名为“世纪营”，1967年正式废弃，这座基地现在被埋在地表下大约30米处。

按照原计划，这个庞大的基地将包含冰下隧道网络、医院、电影院等各类设施，甚至还有铁路，所需能源全部来自一座小型核反应堆。废弃原因包括研究人员发现移动速度快于预期的冰川可能导致隧道坍塌等。

NASA喷气推进实验室冰川学家查德·格林在声明中说，他今年4月和团队乘机飞越格陵兰岛北部时拍下雷达图片，科研人员查看冰床时“突然出现了‘世纪营’”，“我们最初都不知道这是什么”。

尽管之前的雷达扫描早已发现这座“冰下之城”，但格林团队采用的合成孔径雷达扫描技术让这座秘密城市以“前所未有”的方式可见。NASA在声明中说，科学家过去运用传统雷达扫描估算“世纪营”的深度，以预测冰盖变薄及融化何时会导致基地及其残余的生物、化学及核废料“重见天日”。

据媒体先前报道，美军废弃这座基地时仅撤走核反应堆，留下大量核废料以及其他工业废料。2016年的一项研究显示，随着全球变暖、冰原消融，这座埋于冰下的废弃基地存在核废料泄漏风险。（郑昊宁）

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