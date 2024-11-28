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“这里，就是奇迹诞生的地方。”长安汽车副总裁兼全球设计中心总经理克劳斯·齐乔拉（Klaus Zyciora）如此说道。他的话语中不仅流露出对这家中国汽车制造商独特魅力的欣赏，更表达了对重庆市汽车产业发展的坚定信心。

“长安，一个别具一格的汽车品牌，一家独树一帜的汽车制造商。”齐乔拉赞叹道。“重庆，则是一座充满活力、创意迸发、包容并蓄且热情似火的迷人城市。”

在齐乔拉看来，重庆是汽车设计师的理想之城，这片土地为他们提供了能够尽情挥洒创意并对行业产生深远影响的舞台。

长安汽车副总裁兼全球设计中心总经理克劳斯·齐乔拉接受人民网专访。人民网记者 刘祎摄

作为一位经验丰富的德国设计师，齐乔拉自2023年10月加入长安汽车以来，便以其全球化的视野和精湛的设计技艺，为品牌注入了新的活力。

在谈及中德两国的汽车产业时，齐乔拉对德国的深厚底蕴赞赏有加，同时也对中国汽车产业的飞速发展赞叹不已。“德国是汽车的故乡，而中国的发展速度令人瞩目，这里的创新步伐之快，令人惊叹。”

齐乔拉表示，在汽车产业向电动化、智能化、数字化转型的浪潮中，中国的快速发展有望使其成为全球汽车产业的引领者。

目前长安汽车拥有员工7.2万人，包括来自全球31个国家和地区的工程技术人员1.8万余人。长安汽车全球设计中心，拥有一支由来自25个国家和地区的资深设计师和知名专家组成的设计团队。

“我们的使命是打造享誉全球的汽车品牌，并设计出独树一帜的产品。”齐乔拉说。

长安汽车副总裁兼全球设计中心总经理克劳斯·齐乔拉介绍长安汽车。人民网记者 刘祎摄

长安汽车已成功打造多个品牌，如阿维塔(AVATR)、深蓝汽车（DEEPAL）和长安启源（NEVO）。在齐乔拉的引领下，公司的设计团队致力于创造受全球消费者青睐的产品和品牌。

“了解客户是我们工作的出发点。我们拥有丰富的数据，并与全球客户保持着紧密的联系。”他解释道。

同时，国际化的设计网络也为长安汽车的设计工作提供源源不断的灵感和创新力量。“我们的工作是全天候的，无论在日本、重庆还是欧洲，我们24小时不间断地工作和探索。”齐乔拉补充道。

展望未来，齐乔拉对长安汽车的发展前景充满信心。“我们见证了长安汽车出口量的持续增长。”他欣喜地说。2024年1月至10月，长安汽车累计销量达215.6万辆，其中自主品牌海外市场累计销售31.9万辆，同比增长61.8%。截至目前，长安系中国品牌汽车累计销量已超过2700万辆。

齐乔拉的独到见解彰显了他对创新、以客户为中心的设计理念和全球化的深刻执着，这与长安汽车立志成为世界级品牌的宏伟愿景不谋而合。

“随着我们不断吸引更多的全球客户，并逐步将产品线推向全球市场，长安汽车正逐渐蜕变为一个真正的全球化企业。”他表示。

(责编：于洋、杨牧)