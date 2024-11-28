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韩国首尔遇百年来11月最大降雪 全国数百航班受影响

2024年11月28日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月28日电　韩国首都圈27日迎来今冬第一场雪，其中首尔的降雪量刷新1907年有记录以来11月最大降雪量。大雪导致韩国全国多座机场运转受影响，上百趟航班延误或被取消。关联大雪天气的事故导致至少三人死亡，十余人受伤。

　　这是11月27日拍摄的韩国首都首尔市中心的雪景。新华社记者姚琪琳摄

　　韩国气象部门数据显示，截至27日15时，首尔积雪深度达18厘米，为1907年开始现代气象观测以来11月降雪量最大值，刷新了1972年11月28日积雪深度12.4厘米的纪录。在首尔以西的仁川市，15时积雪深度达14.8厘米，同样打破1972年以来的纪录。在首尔以南水原市，15时积雪深度达21厘米，为水原市有记录以来11月最大降雪量。

　　这是11月27日在韩国首都首尔的延世大学校园里拍摄的雪景。新华社发（朴晋泽摄）

　　雪天道路湿滑，交通事故增多。据韩联社报道，在江原道原州市，53辆车连环相撞，导致至少11人受伤。另据韩国《中央日报》报道，江原道一条高速公路上5辆汽车碰撞，导致一人死亡，两人重伤，四人轻伤。在京畿道，一辆打滑的大客车冲出道路，撞死一名交通引导员。

　　韩国行政安全部通报，在京畿道，一名男子除雪时因车库坍塌身亡。

　　据韩国机场公社和仁川国际机场公社消息，截至27日18时，韩国全国大约150趟航班被取消，其中仁川国际机场71趟航班被取消。另据美联社报道，韩国多座机场至少317趟航班因天气原因取消或延误。

　　依据气象部门预报，韩国多地雨雪天气将持续至28日中午。韩国总统尹锡悦已责成行政安全部和国土交通部调动所有可用资源，防止交通事故和其他意外发生。（包雪琳）

(责编：苏缨翔、张悦)

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