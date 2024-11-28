新华社日内瓦11月27日电 国际足联27日在官网宣布，正式启动2022卡塔尔世界杯遗产基金，计划出资五千万美元（1美元约合7.24元人民币），投入难民、教育、公共和职业健康以及足球发展等项目。

国际足联介绍，通过与卡塔尔交付与遗产最高委员会、世界卫生组织、世界贸易组织和联合国难民署合作，卡塔尔世界杯遗产基金将投入到不同地区的、具有社会影响力的项目中，目标是在球场之外取得积极成果。

据介绍，通过与联合国难民署合作，遗产基金将促进一些弱势群体自给自足；国际足联将与世界贸易组织一起，在数字经济中支持女性企业家发展；国际足联将与世界卫生组织携手支持“战胜高温”项目，旨在减少极端高温天气对相关职业和环境的危害和影响；国际足联将与卡塔尔阿斯拜尔青训学院合作，在一些发展中国家的偏远地区寻找足球人才，给他们提供踢球机会。

国际足联主席因凡蒂诺表示，卡塔尔世界杯遗产基金是具有里程碑意义的项目，它从可持续发展的角度继承了这项赛事前所未有的影响力。国际足联通过合作去解决难民、职业健康、教育和足球发展等关键问题，将遗产基金的概念提升到一个新的水平。

(责编：苏缨翔、张悦)