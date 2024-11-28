▲活动现场

11月27日下午，“澜湄合作国际艺术设计大赛优秀作品展”在老挝首都万象成功举行。展览由中国外文局国际传播发展中心、中央美术学院、老挝国立美术学院、云南广电传播集团联合主办，中交集团、中国水利电力对外有限公司、北京民族文化遗产保护基金会、北京中道公益基金会和老挝数字电视有限公司协办，来自中老两国的艺术院校师生、企事业单位代表、媒体记者等各界嘉宾近百人齐聚一堂，共襄盛举。展览开幕式由中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰主持。

▲波莱·帕努冯致辞

老挝新闻文化旅游部办公厅主任波莱·帕努冯对中方将如此精彩的艺术作品带到老挝给予了高度评价。他在致辞中表示，老挝与中国同饮一江水，是命运紧相连的共同体，中老双方在多方面开展了卓有成效的合作，充分体现了共建“一带一路”倡议的伟大意义。今天的展览是一个新的开始，老挝新闻文化旅游部支持举办更多类似的活动，促进老中人文交流向更深层面发展。

▲吕品晶致辞

中央美术学院副院长吕品晶代表中方主办单位致辞，他表示，澜湄合作国际艺术设计大赛优秀作品充分展现了澜湄区域文化艺术的深厚底蕴、多元特色以及命运紧相连的理念共识，传递了澜湄各国人民对和平、友谊与发展的共同追求。他期望中国和湄公河国家艺术界继续加强沟通合作，将澜湄合作这一崇高理念通过艺术与美的形式进行展现。

▲康苏·乔翁塞致辞

老挝国立美术学院院长康苏·乔翁塞表示，此次展览是老中美术院校紧密合作的一个积极成果。作为老挝有代表性的艺术院校，老挝国立美术学院愿意积极与中方艺术院校交流合作，促进两国艺术家之间更多的交流合作。他很高兴看到老挝的艺术设计作品参加展览，希望以后有更多机会参与文化交流互鉴。

▲赵建林致辞

中交集团品牌文化部副总经理赵建林代表协办单位致辞，他表示，中交集团在老挝、泰国、柬埔寨等澜湄区域国家有着广泛且深入的业务合作，为澜湄区域的经济发展、互联互通和民生改善贡献力量。中交集团的企业愿景是“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”，与今年大赛主题“绿色新动能 澜湄新未来”高度契合，中交集团愿意继续努力，为深化澜湄区域务实合作营造更加和谐、友好的外部环境。

▲活动剪彩揭幕

▲尹杰主持

老挝新闻文化旅游部办公厅主任波莱·帕努冯，老挝国家电视台台长安卡，老挝国家广播电台台长苏瓦·维来胜，老挝国立美术学院校长康苏·乔翁塞，中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰，中央美术学院副院长吕品晶，中交集团品牌文化部副总经理赵建林，湖南省花垣县委常委、宣传部部长滕召帆，北京民族文化遗产保护基金会理事罗琼，老挝数字电视有限公司总经理刘浩等中老嘉宾为展览开幕式剪彩揭幕。

▲与会嘉宾观赏展览作品

开幕式结束后，与会嘉宾应邀观赏了展览作品，中央美术学院协同创新办公室主任岳洁琼为嘉宾进行了现场讲解。据了解，此次展览共计展出50余幅澜湄合作国际艺术设计大赛历届优秀获奖作品以及今年部分优秀投稿作品，并特邀部分老挝国立美术学院学生作品参展。这些作品汇聚了中老及澜湄各国艺术精粹，展现了多元艺术创意与才华，为区域文化艺术繁荣注入新动力，反映了澜湄各国民心相通、合作共赢的美好愿景。展览将持续到29日，场地设在万象百盛购物中心，欢迎公众前往观展。

作为展览的配套项目，27日上午在老挝国立美术学院还举行了“中老艺术设计工作坊”开班仪式。中央美术学院副院长吕品晶及老挝国立美术学院院长康苏·乔翁塞、中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰出席开班仪式，表示将加强双方人文交流合作，探讨构建中老艺术对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，推动中老艺术界开展更多互学互鉴。中央美术学院马浚诚教授、胡雪琴副教授在该校开展学术讲座，并与老方师生一起开展艺术共创。

▲活动现场

澜湄合作国际艺术设计大赛是在外交部澜湄合作专项基金支持下，由中国外文局国际传播发展中心和中央美术学院联合多家澜湄国家机构共同主办，自2020年以来连续五年举行，现已成为澜沧江—湄公河区域内有较高知名度和影响力的国际性艺术设计类赛事。

来源：“国际传播发展中心”公众号

(责编：苏缨翔、张悦)