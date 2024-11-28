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专访丨中国是印尼实现“黄金印尼2045”愿景的重要伙伴——访印尼学者安东尼乌斯·苏马尔万

2024年11月28日10:55 | 来源：新华网
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新华社雅加达11月28日电 专访｜中国是印尼实现“黄金印尼2045”愿景的重要伙伴——访印尼学者安东尼乌斯·苏马尔万

新华社记者陶方伟 叶平凡

“在实现‘黄金印尼2045’愿景的过程中，中国已成为印度尼西亚不可或缺的重要合作伙伴。”印尼－中国伙伴关系研究中心学者安东尼乌斯·苏马尔万日前接受新华社记者专访时说。

苏马尔万说，“黄金印尼2045”愿景是印尼的一项战略规划，目标是在2045年印尼独立100周年时跻身发达国家行列。这一愿景勾勒出“主权独立、先进发达、可持续发展”的国家发展蓝图。

苏马尔万认为，中国已成为印尼实现这一愿景的核心合作伙伴。“中国快速的经济增长及其作为全球供应链中心的地位，使其成为印尼发展道路上的关键角色。”苏马尔万说，过去的经验充分证明了中国作为印尼重要伙伴的地位，维持并加强与中国的伙伴关系对印尼至关重要。中国在印尼的经贸合作、基础设施建设、数字化转型和可持续发展这四个关键领域的贡献，更加凸显了这一伙伴关系的重要性。

“长期以来，中国一直是印尼的最大贸易伙伴。”苏马尔万说，双方贸易关系涵盖了可再生能源、制造业和信息技术等战略投资领域，为提升印尼工业能力、拓展国际市场提供了关键支持。

苏马尔万说，基础设施领域是两国合作的另一重要支柱。他特别提到两国在共建“一带一路”框架下的交通和矿业合作项目，如雅万高铁对印尼经济和社会发展产生的显著影响。这充分体现了中国在推动印尼基础设施现代化方面的关键作用，“强大的基础设施是印尼实现可持续经济增长的基石”。

“数字经济是‘黄金印尼2045’愿景的重要支柱之一。”苏马尔万说，中国科技企业如华为和中兴，正积极与印尼合作，加速印尼的数字化转型。这种合作涵盖教育、医疗和创意经济等多个领域，为印尼建设技术驱动型、创新型经济奠定了坚实基础。

谈及印尼和中国在可持续发展方面的合作，苏马尔万说，中国在可再生能源和环保技术领域的投资，正在帮助印尼加速向绿色经济转型。这种合作与印尼的绿色发展目标高度契合，为印尼在建国百年时实现可持续发展的愿景提供了重要支持。

在苏马尔万看来，与中国的合作不仅推动了印尼经济发展，还增强了其在国际舞台上维护国家利益的能力。他表示，中国作为印尼的主要合作伙伴之一，使印尼能够更有力地在西方国家面前维护自身利益，同时提升印尼在全球舞台上的经济和政治独立性。

苏马尔万说：“通过与中国的持续合作，印尼正在稳步为实现‘黄金印尼2045’愿景奠定坚实基础。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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