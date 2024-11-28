人民网巴黎11月27日电 （记者何蒨）11月23日，法国国立（吉美）亚洲艺术博物馆唐代主题文物特展原创舞剧《骏·长安》在博物馆剧场成功举办，演出以新中国古典舞的风格，通过中国汉唐古典舞与现代舞元素的结合，带来一场前所未有的“长安之旅”。巴黎市副市长阿尔诺·恩格恰、联合国教科文组织国际舞蹈委员会秘书长康斯坦丁·空托加尼，来自中国驻法使馆文化处和法国舞蹈、音乐教育机构代表以及外国驻法使节受邀出席。

吉美博物馆上演唐代文物特展原创舞剧《骏·长安》。吉美博物馆供图

吉美博物馆上演唐代文物特展原创舞剧《骏·长安》。吉美博物馆供图

舞剧《骏·长安》作为唐代主题文物特展开幕配套活动之一，由法国吉美博物馆委约巴黎中国舞舞蹈团艺术总监王文虎特别编创，并到了联合国教科文组织国际舞蹈委员会的大力支持。此次演出也被列为联合国教科文组织国际非遗日特别庆祝活动。演出以法国吉美博物馆唐代主题文物特展及中法两国博物馆馆藏唐代珍品为灵感，特别借助昭陵六骏的形象，用舞蹈的语言重塑历史。

王文虎指出：“六骏所代表的不只是力量与荣光，更是文化融合的缩影，这与中法文化交流的主题不谋而合，我们希望通过它讲述一个跨越时空、超越语言的故事。未来，我们将继续探索更多关于中国文化的故事，透过舞蹈的形式，与世界建立更深层次的连接。”

舞剧中的音乐邀请了多位中法艺术家共同创作，法国音乐人法比安·安塞姆专门创作名为《长安》的音乐专辑。无论是音乐还是舞蹈，此次演出力求让观众既能感受到唐代的古典韵味，又能体会到现代艺术的创新表达。

吉美博物馆上演唐代文物特展原创舞剧《骏·长安》。吉美博物馆供图

吉美博物馆上演唐代文物特展原创舞剧《骏·长安》。吉美博物馆供图

一位法国舞蹈演员在演出后感慨道：“这部作品让我感受到唐代文化的壮丽与深邃，也让我对中国古典舞的艺术之美有了更深的理解。无论是舞蹈的编排、音乐的融合，还是服装的精致，都让我感到震撼。这部剧完全应该在全法甚至全欧洲巡回演出！”从德国赶来的观众则指出：“整场演出不仅是视觉的享受，更是一次文化的旅程，既有传统的底蕴，又有现代表达，丰富的内容让人目不暇接，让我们对中国文化与艺术有了新的理解。”

(责编：于洋、杨牧)