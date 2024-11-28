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2024年“La Liste全球美食榜单”在巴黎揭晓 中国餐饮上榜数量排名前列

2024年11月28日10:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎11月27日电 （记者何蒨）11月25日，被誉为全球覆盖范围最广并客观独立的世界美食餐厅排行榜之一的“La Liste全球美食榜单——全球最佳千家餐厅”评选及颁奖典礼在法国巴黎外交部举行。在今年的评比中，中国有109家餐厅上榜，位居国家排名前列。

图：中国传统皇家名点亮相巴黎“La Liste全球美食榜单”（图片：全球美食榜单）

中国传统皇家名点亮相巴黎“La Liste全球美食榜单”颁奖典礼。图片由全球美食榜单提供

携中餐获奖代表来巴黎参加颁奖典礼的世界中餐业联合会副会长武力指出，在中国互联网、物联网和AI智能飞速发展的加持下，中餐正飞速迈向世界，开始新一轮的中餐全球布局。“我们感谢La Liste把中餐带到世界美食舞台，与全球同行同台竞技，更希望借此可以促进世界美食产业共同发展。”武力说。

“La Liste全球美食榜单”颁奖典礼同时也是多国主厨高端美食展示的舞台，作为保留节目和每年亮点的“中国厅”，曾经展示过来自北京、香港、上海等地的特色中餐，今年则以中国百年宫廷名点为代表，将中国深厚美食文化底蕴及悠久饮食文化传承呈现在世界美食舞台中央。

(责编：于洋、杨牧)

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