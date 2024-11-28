人民网罗马11月26日电 （记者谢亚宏）日前在北京举行的“2024世界中文大会”上，首都师范大学合作共建威尼斯大学孔子学院中方院长马晓辉在全球495所孔院中外方院长和763个孔子课堂负责人及众多国际中文教育从业者中脱颖而出，荣获“2024年度卓越贡献奖”，全球共19人获此殊荣。

马晓辉于2021年6月赴任，此后不断根据当地实际情况和学习需求，完善中文课程与考试服务体系。2022年、2023年威尼斯大学孔子学院连续两年获得“HSK中文水平考试全球优秀推广考点”称号；2022年起，在“汉语桥”世界大学生中文比赛中，威尼斯大学孔子学院学生连续两年获得意大利赛区冠军。

此外，威尼斯大学孔子学院还与国内及当地文化机构合作，在威尼斯举办双年展学术讲座、国际中文日、汉服秀等文化活动。马晓辉表示，自己将继续以实际行动践行“讲好中国故事、传播好中国声音”的理念，将威尼斯大学孔子学院打造成为中意文明互鉴与教育交流合作的靓丽名片。

(责编：于洋、杨牧)