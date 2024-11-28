人民网深圳11月27日电 （薛艳艳）近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走进易普森智慧健康科技（深圳）有限公司，深入探访国内医院智慧物流的创新发展。通过无人驾驶、AI视觉识别、智能调度、智慧物联等前沿技术，易普森以AMR机器人为核心，提供医院智慧物流综合解决方案，助力医疗机构实现高效、智能化的物流管理。

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司专利墙。人民网 薛艳艳摄

目前，包括广东省人民医院、深圳市人民医院在内的全国300多家医疗机构已引入易普森的机器人医院智慧物流产品方案。AMR医院物流机器人可完成跨楼层、跨区域的物资运输，其功能覆盖自动驾驶、自主乘梯、自动开门等多个场景。医院内的药品、无菌包、标本、垃圾被服等95%以上的物资运输需求均可通过机器人完成，打造高效智能的医疗物流生态系统。

EPS易普森全院智慧物流整体方案解决展示区。人民网 薛艳艳摄

智慧物流的核心在于创新与技术突破。通过数字孪生管理平台，物流机器人不仅实现了“无人值守”的物资末端供应，还建立起医院物流系统的数字化孪生模型，全面提升物流管理的实时性和精确性。这种高智能的管控能力使得全院设备运行状态可视化，并进一步优化了医疗资源配置。

“未来是AI的时代，我很幸运能亲眼看到中国在前沿AI技术领域的发展成果。”人民网韩籍外专河贞美感叹道。在深圳，人工智能从概念到落地应用的转化速度令人瞩目。智慧物流机器人和数字医疗解决方案，无不展示着深圳对科技创新的深度关注。

调研团观看正在工作的AMR医院物流机器人。人民网 薛艳艳摄

人民网希腊籍外专康斯坦丁对深圳的创新精神也深有感触。“深圳对创新的重视无处不在。”他说，“离开这里时，我深深感受到这些创新对全球医疗保健行业的变革性影响，既令人鼓舞，又充满希望。”康斯坦丁表示，深圳的科技创新模式彰显了中国在人工智能和智慧科技领域的卓越成就，也为全球合作开辟了广阔前景。

深圳罗湖区现在强力推进产业转型升级，人工智能、低空经济、基因、文旅等新产业新业态，释放产业转型升级强烈信号。

在深圳这片创新热土上，技术、人才和理念的交汇孕育了无数可能。正如每一位调研团成员所感受到的，深圳不仅是一座城市，更是一座驱动未来的“智慧之城”。

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