人民网雅加达11月27日电 （记者曹师韵、李培松）11月27日，上汽通用五菱印尼公司第16万辆整车暨“云朵”（电动汽车）出口车成功下线。广西壮族自治区主席蓝天立率广西区政府代表团莅临活动现场，与印尼投资部东南亚、澳新及太平洋投促司司长萨里布、上汽通用五菱总经理吕俊成、五菱印尼公司总经理唐稳生等共同见证这一历史性时刻。

11月27日，上汽通用五菱印尼公司第16万辆整车暨“云朵”（电动汽车）出口车成功下线。人民网记者 曹师韵摄

蓝天立首先对五菱印尼公司下线第16万辆整车表示祝贺，并充分肯定了上汽通用五菱在印尼市场取得的巨大成就。他表示，高质量建设“一带一路”任重道远，上汽通用五菱的国际化战略要紧跟国家“走出去”的战略方向，牢牢抓住科技变革和产业革命的历史机遇，积极整合政企资源，加强各方协作，发挥好“五链”优势，树立应对行业竞争的信心，努力探索“新赛道”超车的着力点和突破点，把握新能源汽车产业在全球不断壮大的发展规律。

2017年以来，五菱先后在印尼推出9款产品，深受16万印尼用户喜爱，特别是在新能源领域，引发了印尼电动汽车的消费热潮，累计销量突破2.7万，市场份额超50%，成为印尼最畅销的电动汽车品牌。五菱还积极推动电动汽车行业标准化建设，与印尼政府共同完善新能源生态圈，助力印尼新能源汽车普及。

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