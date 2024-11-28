新华社北京11月27日电 新西兰环保局说，在数百名本地居民和相关机构工作人员的努力下，近日搁浅在该国北部旺阿雷市附近一处海滩的30多头领航鲸平安返回大海。

这是2018年11月26日在新西兰南部斯图尔特岛航拍的领航鲸鲸群搁浅照片。新华社发（新西兰环保部供图）

据英国广播公司25日报道，发现有鲸搁浅后，数百名当地民众和动物保护组织的工作人员开始行动，24日他们终于用布单拖拽着将这些领航鲸送回大海。志愿者当晚还在岸边彻夜值守，以保证它们获救后不会再次搁浅。获救领航鲸数量超过30头，另有4头死亡。

新西兰环保局的一名发言人说，这次行动“令人难以置信，所有人都为（救助）鲸齐心协力”，“看到大家对这些美丽的动物表现出真正的关爱和同情，令人惊叹。这展现出我们与海洋之间的紧密联系”。

新西兰的鲸搁浅事件时有发生，但科研人员尚未完全弄清其中原因。有一种猜测认为，这或许与新西兰的地理位置有关：新西兰北岛和南岛海岸线复杂绵长，容易令领航鲸等依靠回声定位导航的海洋生物迷失方向。

现有记录显示，位于南岛以东约800公里的查塔姆群岛在1918年曾发生约1000头鲸搁浅死亡的事件。（荆晶）

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