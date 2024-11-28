新华社温得和克11月27日电 通讯｜中企承建纳米比亚“村村通”项目为当地修建致富路

新华社记者陈诚

“这是一条致富路。”纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市姆博拉村村民辛博蒂近日迎来了人生的重大改变。

这是10月29日在纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市恩达马村拍摄的“村村通”项目修建的道路（无人机照片）。新华社记者 陈诚 摄

10月底，中国河南国际合作集团有限公司（河南国际）承建的“村村通”项目工程正式完工，项目总长13公里，涉及10余个村庄的11条村道。

辛博蒂所在的村庄曾因道路状况差而与外界“隔绝”，她的山羊生意也因此受挫。“村村通”项目大幅改善了当地道路状况，打通了偏远地区的“最后一公里”，为当地经济发展带来了新机遇。

10月29日，在纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市恩达马村，村民在自家门口由“村村通”项目修建的道路上搭乘小轿车出行。新华社记者 陈诚 摄

60岁的辛博蒂激动地告诉记者，现在汽车和出租车能够在村里顺利通行，直达她的羊圈，她的山羊生意收入比之前明显提高。

姆博拉村村长穆卡瓦表示，翻新后的道路不仅节省了出行时间，还为该村畜牧业的进一步发展带来了可能，更为生活在这里的村民带来了希望。

伦杜市政委员会高级官员绍帕蒂对记者说：“几年前，整个伦杜市的道路状况很差，投资者不愿意来此，媒体也多以基础设施差、未来发展堪忧等标题进行报道，道路问题严重阻碍了当地经济发展。”

绍帕蒂说，“村村通”项目逐步打通了乡村、学校、医院和市场之间的通道。随着道路交通网络的改善，投资者和游客的数量也随之增加。

10月29日，在纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市恩达马村，两名儿童在“村村通”项目修建的道路上奔跑。新华社记者 陈诚 摄

不只是姆博拉村，伦杜市其他偏远地区也享受到了道路升级带来的便利。恩达马村村民埃利亚斯认为，升级后的道路明显改善了公共交通状况，解决了他们日常出行难题，提升了道路安全性和生活便利性。

纳米比亚道路管理局伦杜市工程经理肯尼迪·奇古米拉表示，中企承建的项目为当地社区解决了燃眉之急。河南国际还积极与纳米比亚本土企业合作，创造了大量就业机会，为地方经济发展注入新活力。

10月29日，在纳米比亚北部东卡万戈区伦杜市，村民怀抱山羊留影。新华社记者 陈诚 摄

河南国际伦杜市项目经理汪强说，企业在当地累计实施道路项目15个，其中在建1个，累计建设公路里程约260公里，与当地40余家中小型企业建立合作关系，解决当地近3000人次就业问题，留下了一批“带不走”的施工人才队伍。

随着中纳两国合作不断深化，纳米比亚偏远地区的基础设施薄弱问题正逐步改善。未来中纳双方将在基础设施、教育等领域继续携手，推动当地经济可持续发展，树立中非合作新典范。

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