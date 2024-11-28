新华社耶路撒冷/贝鲁特11月27日电（记者陈君清 王卓伦 谢昊）以色列总理办公室26日发表声明说，以安全内阁当晚以10比1的投票结果批准以色列与黎巴嫩真主党的停火协议。真主党方面表示，正在评估协议内容。

协议内容是什么?相关方面有何表态?停火协议前景如何?

协议内容

据以色列媒体报道，这一停火协议于当地时间27日凌晨4时（北京时间10时）生效。协议规定，黎巴嫩真主党及所有黎巴嫩武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以军停止对黎境内目标的军事打击，黎以两国均保有自卫权。黎安全部队和军队将是被授权在黎南部携带武器或进行部署的实体。

为监督协议执行，黎以双方将设立一个委员会，并与联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）合作，报告违反协议的行为。以方将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，并就边界问题展开间接谈判，力求达成国际公认的边界划定。

这是11月27日从黎巴嫩和以色列边境地区以色列一侧拍摄的黎南部损毁建筑。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

另据以色列媒体报道，以方无意在黎巴嫩境内设立缓冲区，以军将全部撤至黎以边境“蓝线”以方一侧。黎巴嫩平民将被允许返回黎南部村镇。因黎以冲突此前撤离边境地区的以色列居民预计也将重返家园。

相关反应

以色列总理内塔尼亚胡26日发表视频声明说，“能够执行的协议才是好协议，我们一定会执行”。如果真主党违反协议，试图在黎以边境地带重建武装，以色列将发动反击。对真主党任何违反停火协议的行为，以色列都将以武力回应。

黎巴嫩真主党政治委员会副主席马哈茂德·卡迈提接受半岛电视台采访时表示，真主党对协议的态度取决于以色列是否会再次发动袭击。卡迈提还说，真主党方面正评估协议内容，“我们当然希望侵略结束，但不能以牺牲黎巴嫩国家主权为代价”。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎巴嫩总理纳吉布·米卡提26日表示，黎政府致力于执行联合国安理会第1701号决议。黎军将强化在南部地区的存在，与联黎部队紧密合作。米卡提呼吁国际社会督促以色列遵守停火协议，撤出其占领的所有地区。

联合国秘书长古特雷斯26日晚发表声明，欢迎以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，希望这一协议可以结束以黎两国人民所承受的暴力、破坏和苦难。古特雷斯敦促各方全面遵守并迅速履行根据该协议所做承诺，立即采取措施，全面执行安理会第1701号决议。

协议前景

以色列巴尔伊兰大学贝京－萨达特战略研究中心主任埃坦·沙米尔认为，停火只是暂时性的，可能持续60天，需要观察协议是否得到真正落实。耶路撒冷希伯来大学国际关系学者约纳坦·弗里曼表示，潜在的不确定性和冲突风险依然存在。

2024年11月25日，在黎巴嫩首都贝鲁特南郊，以军空袭现场升起浓烟。新华社发

以色列国内不乏反对停火声音。《以色列时报》报道，以色列国家安全部长本－格维尔告诉内塔尼亚胡，他拒绝停火提议，并称其为“一个严重错误”。

另有以色列高级官员26日以匿名方式告诉《以色列时报》，以方接受停止敌对行动，但并不结束对黎巴嫩真主党的战争。“我们不知道停火会持续多久，可能是一个月，也可能是一年。”

黎巴嫩分析人士认为，即使签署停火协议，以色列仍决心继续在黎巴嫩进行有针对性的行动，这可能引起黎巴嫩方面坚决回应。如果以方继续采取此类行动，黎巴嫩真主党将予以报复。

(责编：苏缨翔、张悦)