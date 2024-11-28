新华社莫斯科11月27日电 通讯丨中俄青年交响乐团奏响友谊乐章

新华社记者包诺敏

伴随着《红旗颂》激昂澎湃的旋律，中俄友谊音乐会25日晚在莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院拉开帷幕。一支由中俄青年组成的交响乐团在学院大音乐厅奏响两国经典乐曲，每曲终了，现场掌声雷动。

今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”。这场别开生面的友谊音乐会正是两国文化交流合作日益密切的生动注脚。

音乐会曲目选取了中俄两国的音乐瑰宝。上半场演出，中国经典曲目首先登场，既有承载深厚文化底蕴的《梁祝》与《小河淌水》，也有洋溢着时代精神的《红旗颂》，展现了中国音乐的独特韵味。下半场，俄罗斯作曲家格林卡的《卡玛林斯卡亚》与柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》交相辉映，宽广深邃的俄罗斯音乐令听众陶醉。

这场音乐盛宴由中俄两国艺术家联袂呈现。俄籍华裔作曲家左贞观担任艺术总监，俄罗斯青年音乐家费奥多尔·苏哈尔尼科夫担纲指挥，在柴可夫斯基音乐学院深造的中国留学生表演了钢琴独奏。

苏哈尔尼科夫说，乐团的年轻音乐家们在演出上取得了很大进步，“我们在舞台上建立了一定的默契，情感上能够相互理解”。

俄罗斯国立核能研究大学学生维亚切斯拉夫在音乐会现场向记者感叹道，俄中音乐家的演奏非常默契，“中国和俄罗斯音乐的结合真是太美妙了，我感觉两种文化的交融创造了全新的艺术元素”。

俄格涅辛音乐学院院长亚历山大·雷任斯基说，音乐是促进俄中文化交流的重要桥梁，文化从业者应承担起搭建桥梁的责任。“俄中青年交响乐团通过联合演奏两国曲目，展示了彼此深厚的音乐文化。这使我们得以更加深入地了解对方。”

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