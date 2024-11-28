新华网北京11月27日电2024年“读懂中国”国际会议（广州）新闻发布会27日在北京举行。会上介绍，2024年“读懂中国”国际会议（广州）将于12月2日至4日在广州越秀国际会议中心举办。大会主题为“将改革进行到底——中国式现代化与世界发展新机遇”。

中国国家创新与发展战略研究会（以下简称国创会）会长、原中央党校副校长徐伟新,中国人民外交学会副会长杨涛，广东省新闻办副主任邓鸿，广州市委宣传部副部长鲍炜出席发布会。国创会副会长冯炜主持。

11月27日，2024年“读懂中国”国际会议（广州）新闻发布会在北京举办。（主办方供图）

据介绍，本届会议将邀请全球知名政治家、学者、业界领袖及国际组织代表等重量级嘉宾参会，深入探讨中国式现代化对推动世界现代化进程的重要时代使命和世界意义，全面展示中国式现代化的鲜明特色、实践路径与生动场景，为动荡变革中的世界注入更多中国智慧与时代力量。

本届会议由中国国家创新与发展战略研究会、中国人民外交学会、广东省人民政府联合主办，广州市人民政府承办。会期三天，设置开幕式、主旨演讲、大会演讲、嘉宾对话、6场平行研讨会、14场专题论坛、2场闭门研讨会和一系列配套活动。除闭门研讨会外，其余会议及相关活动均对媒体开放。

11月27日，2024年“读懂中国”国际会议（广州）新闻发布会在北京举办。（主办方供图）

徐伟新介绍，本届大会在议题设置方面有几个显著的特点：一是宣介中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的世界意义；二是展现中国式现代化的特征与成就，表明中国进一步全面深化改革为世界注入活力；三是推广中华民族优秀传统文化，促进文明交流互鉴；展示粤港澳大湾区的特色优势与发展前景，展现中国式现代化引领地的风采。

徐伟新表示，“面对动荡不安的世界局势，中国坚定地做动荡世界中的稳定力量。基于此，本届大会主动领题、精准破题，并在会期与世界有识之士共同答题。通过充分地交流，让全球各国看到中国为世界谋大同的智慧担当，从而读懂中国、读懂中国共产党。”

目前已确认参会的国际及港澳地区代表100位，其中总统总理级前政要9位，前部长级政要16位，驻华使节2位。参会总人数预计在600人左右。

本届大会的参会外宾人数远超往届，这既说明“读懂中国”国际会议的海外影响力越来越大，也说明越来越多的国际人士希望能够通过“读懂中国”国际会议这个平台，开展对话交流、碰撞思想火花、凝聚广泛共识。

(责编：苏缨翔、张悦)