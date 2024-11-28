新华社贝鲁特/耶路撒冷11月26日电 题：黎以停火协议能否带来地区和平

新华社记者谢昊 王卓伦 陈君清

以色列安全内阁26日举行会议，以10比1的投票结果批准了与黎巴嫩真主党的停火协议。协议定于当地时间27日凌晨4时生效。

分析人士指出，停火协议此时出台，符合以色列、真主党、美国等各方利益。虽然协议能为黎以双方带来暂时和平，但如何落实面临许多不确定性，地区局势能否真正恢复稳定、加沙地区能否实现停火都充满挑战。

多方欢迎停火协议

据媒体报道，美国总统拜登26日发表讲话表示，他已与以总理内塔尼亚胡和黎巴嫩总理米卡提通电话，确认以黎两国政府已接受停火协议。

这是以色列总理内塔尼亚胡发表视频声明的视频截图（11月26日摄）。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

根据媒体披露的停火协议内容，真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以停止对黎境内的军事打击，但黎以两国均保有自卫权；黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体；以方将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，并就边界问题展开间接谈判，力求达成国际公认的边界划定。黎以双方还将建立一个委员会，并与联合国驻黎巴嫩临时部队合作，监督协议执行情况。

据黎巴嫩国家通讯社报道，米卡提欢迎以色列与真主党实现停火。他表示，黎巴嫩军队将在南部地区加强存在，与联合国驻黎巴嫩临时部队紧密合作。他呼吁国际社会督促以色列遵守停火协议，撤出其占领的所有地区。

黎巴嫩真主党政治委员会副主席马哈茂德·卡迈提在接受半岛电视台采访时说，他们将审查协议以评估其内容是否与黎巴嫩政府的谈判立场一致。卡迈提说：“我们当然希望结束（以色列）侵略，但不能以牺牲黎巴嫩国家主权为代价。”

内塔尼亚胡发表视频声明说，如果真主党有任何违反停火协议的行为，以色列都将以武力回应。“停火期限取决于真主党。”

在停火协议达成后，联合国秘书长古特雷斯和多国领导人都表示欢迎，同时敦促各方全面遵守并履行承诺。

各方利益有“交集”

此次黎以冲突是新一轮巴以冲突爆发后的地区外溢效应。去年10月7日以来，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，策应在加沙地带与以军作战的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），以色列则还以空袭和炮击。今年9月以来，黎以冲突骤然升级，双方交火愈演愈烈，造成大量人员、尤其是黎方人员伤亡。

11月25日，在黎巴嫩首都贝鲁特南郊，以军空袭现场升起浓烟。新华社发

分析人士指出，此时黎以停火协议达成，是各方出于自身利益考量的结果。

在以色列方面，内塔尼亚胡面临日益增加的国内压力。以色列巴尔伊兰大学贝京-萨达特战略研究中心主任埃坦·沙米尔对新华社记者说，以色列在经过数周的北部战事后，逐渐意识到继续行动的收益已递减。尽管以军对黎巴嫩真主党进行了打击，但全面摧毁真主党并非其目标，停火被视为最佳选择。

对于黎巴嫩真主党来说，停火能够更好保持其自身实力。卡内基中东中心主任玛哈·叶海亚认为，黎巴嫩真主党在同以色列作战的过程中指挥体系、战斗人员和武器装备受到深重打击，将很难在未来几年内重建军事力量。另外，真主党与以色列作战持续时间越长，其面临的来自黎巴嫩国内选民的压力越大。

而对于美国而言，拜登急于在明年1月离任前留下所谓“政治遗产”。美国《纽约时报》评论指出，此时达成停火协议对于拜登及其外交团队来说是“一次胜利”，但文章对停火能否持久画下问号，认为将是一个严峻考验。

和平依然脆弱

停火协议正式生效前，黎巴嫩首都贝鲁特南部仍在遭到以军袭击。分析人士指出，虽然停火协议对缓解黎以紧张局势起到一定作用，但巴勒斯坦问题是中东问题的核心，黎以停火并不意味着能复制到加沙地区，本轮巴以冲突能否平息、中东地区能否恢复和平稳定依然面临重重困难。

11月23日，在黎巴嫩贝鲁特，人们在遭以军空袭的建筑废墟参与搜救。新华社发

以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔在接受新华社记者采访时对于黎以和平的持久性表示怀疑。他说，根据2006年黎以冲突的经验，双方曾经历一段时间的相对平静，但并不意味着冲突彻底解决。

黎以停火协议达成后，以反对派领导人亚伊尔·戈兰在接受以媒体采访时质疑内塔尼亚胡政府为何没有达成加沙停火协议。他说：“最重要的是结束加沙作战。”

美国《纽约时报》分析文章指出，内塔尼亚胡政府目前意图不明，似乎无意终止加沙民众遭受的灾难，战后计划也是未知数，这使人们对黎以停火协议能否最终结束加沙战事持怀疑态度。

据媒体报道，巴勒斯坦国总统阿巴斯26日在一份通过巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔宣读的讲话中表示：“阻止我们在该地区目睹的危险升级，维护地区和国际稳定、安全与和平的唯一途径是解决巴勒斯坦问题。”

(责编：苏缨翔、张悦)