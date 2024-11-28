新华社圣保罗11月27日电（记者周永穗 李魏欣）中国社会科学院国家高端智库、中国社科院拉丁美洲研究所与巴西圣保罗州立大学25日在巴西圣保罗共同举办中国式现代化主题宣讲活动，研讨中国式现代化的经验及其世界意义。

活动上，圣保罗州立大学与中国社会科学院拉丁美洲研究所签署了合作框架协议，进一步深化双方的合作与互鉴。

主题宣讲中，中国社会科学院国家高端智库理事会秘书长张冠梓表示，读懂中国，关键要读懂中国式现代化。经过数十年的努力探索，中国式现代化事业取得了辉煌成就，书写了经济快速发展和社会长期稳定的“两大奇迹”，中国也从一个积贫积弱的落后国家，一跃成为世界第二大经济体，实现综合国力的历史性跨越。

与会的多位中国社会科学院代表分别围绕中拉经贸合作、脱贫成就、中国经济展望等作宣讲。

巴西圣保罗州立大学校长帕斯夸尔·巴雷蒂指出，巴中两国国情相似，互为重要贸易伙伴。中国式现代化的成功经验对巴西等发展中国家具有重要意义和借鉴价值。圣保罗州立大学将继续深化与中方的友好合作关系，持续在共同探讨国家现代化的解决方案方面加强交流合作。

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