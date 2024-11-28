新华社法国斯特拉斯堡11月27日电（记者康逸 张兆卿）欧洲议会27日在法国斯特拉斯堡表决通过了以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会（欧委会）委员名单。

欧洲议会当天以370票赞成、282票反对、36票弃权的表决结果通过了这一名单。如果一切顺利，新一届欧委会将于12月1日就职，任期5年。

冯德莱恩在欧洲议会发表讲话谈及下一步工作时表示，会将欧洲安全作为欧委会的优先事项。新一届欧委会首个重大倡议聚焦竞争力，还将制定脱碳与提高竞争力联合计划，并致力于增强安全性和减少依赖性。

依据欧盟规定，包括欧委会主席在内，欧委会成员共27人，分别来自各欧盟成员国，负责不同领域事务。今年7月18日，冯德莱恩经欧洲议会投票再次当选欧委会主席。之后，她着手组建新一届欧委会。9月17日，冯德莱恩公布了新一届欧委会执行副主席和委员提名名单。

欧盟委员会是欧盟的行政机构，也是欧盟各机构里唯一有权提出法律草案的机构。欧委会主席相当于欧盟的“政府首脑”，对欧盟决策有重要影响。

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