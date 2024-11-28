新华社北京11月27日电 题：为推动巴勒斯坦问题回到正确解决轨道作出积极贡献——国际社会高度评价习近平主席向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电

新华社记者

11月26日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。多国人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的贺电彰显中方高度关注巴勒斯坦问题，始终同巴勒斯坦人民站在一起，是巴以和平的坚定支持者，为推动巴勒斯坦问题回到“两国方案”正确轨道、得到全面公正持久解决作出积极贡献。

做巴勒斯坦人民的好朋友和好伙伴

多国人士注意到，自2013年以来，习近平主席每年都向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，阐述中方在巴以问题上的立场。

“中国始终是巴勒斯坦的可靠朋友，巴勒斯坦也为与中国的长期友谊感到自豪。”巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德对记者说，从习近平主席连续多年致贺电可以看出，中国同巴勒斯坦及其人民站在一起，始终支持巴勒斯坦的正义事业，支持通过有关国际决议捍卫巴勒斯坦人民的合法权利。

伊拉克大学新闻学教授穆罕默德·朱布里说，习近平主席连续12年向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，这体现了中方对巴勒斯坦正义事业的坚定支持。“中国一向积极参与推动巴勒斯坦和平事业发展，中国人民是巴勒斯坦人民的好朋友和好伙伴。”

习近平主席在贺电中指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，关乎国际公平正义。新加坡时政评论员翁德生说，巴勒斯坦问题长期以来被视为阿拉伯世界的核心问题。国际社会对这一问题的反应显得软弱无力，这暴露出当前全球治理机制的不足。中国作为负责任大国，秉持公平正义，积极劝和促谈，为尽早解决巴勒斯坦问题贡献力量。

习近平主席在贺电中指出，当务之急是全面有效执行联合国安理会有关决议，尽快停火止战，缓和地区局势。叙利亚政治分析人士乌萨马·达努拉对此深有同感：“新一轮巴以冲突已延宕一年多，加沙地带4万多人死于战火，同时冲突向黎巴嫩、叙利亚等地外溢明显，地区民众难以承受冲突带来的痛苦。中方多次敦促停火止战，这符合全世界爱好和平人民的期待。”

坚持正义立场 推动政治解决巴勒斯坦问题

习近平主席在贺电中鼓励巴勒斯坦各派加强团结，落实《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，实现内部和解。

达努拉说：“中国真正考虑到巴以冲突的长期症结所在，进而提出寻求政治解决、加大外交斡旋等主张，坚定支持落实‘两国方案’，为化解巴以冲突、实现地区持久和平提供了中国方案、贡献了中国智慧。”

巴勒斯坦政治分析人士萨米尔·安比塔维说，中国一直努力推动巴勒斯坦内部各派和解，无疑是支持巴勒斯坦人民权利的最重要国家之一。中国在国际上积极推动实现巴以停火、落实“两国方案”，切实体现了对巴勒斯坦人民合法权利的支持。“中国的努力值得我们尊重和赞赏。”

肯尼亚内罗毕大学国际问题学者莱米·穆拉库特别注意到，习近平主席贺电强调，中国坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。他说，巴勒斯坦成为联合国正式会员国，不仅有助于推进和平进程、保护平民权利，还能使巴勒斯坦更有效地利用难民署、儿童基金会、教科文组织、世界粮食计划署等联合国机构提供的支持，加速当地重建。

文莱时政观察家贝仁龙表示，习近平主席的贺电体现中国大国担当。在别有用心的个别国家拱火下，巴以问题几乎成为中东地区的一个“死循环”问题，仇恨不断叠加，外溢范围不断扩大。中国积极开展外交斡旋，推动巴勒斯坦各派签署《北京宣言》，坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开展人道主义行动，在新一轮巴以冲突发生后为加沙地区人民提供援助。中国为推动巴以和平作出了实实在在的贡献，国际社会对此有目共睹。

就在25日，中国驻巴勒斯坦办事处在约旦河西岸两处难民营向当地儿童捐赠又一批过冬棉衣。中方已连续多年向巴难民营捐赠物资。巴勒斯坦政治分析人士穆斯塔法·卜沙拉特说，中国一贯支持巴勒斯坦人民，为巴方提供了各种形式的物质和政治支持，还向巴方提供人员培训支持。从中国推动巴勒斯坦各派签署《北京宣言》，到习近平主席连续多年致贺电，都彰显中方是推动解决巴勒斯坦问题的积极行动者。

务实行动赢得国际社会普遍赞誉

近年来，从斡旋沙特与伊朗“握手言和”，到发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，再到促成巴勒斯坦内部各派实现历史性和解，中国一直为促进中东地区和平安宁积极奔走，赢得包括中东国家在内的国际社会普遍赞誉。

“中国支持和解，支持和平。无论巴勒斯坦问题的解决，还是沙伊和解，乃至其他中东国家关系改善，中国都大力支持。”安比塔维说，“中东需要经济复兴，需要各个层面的社会复兴，这正是中国所支持的。中国反对中东冲突，希望中东地区发展繁荣，不希望看到血腥战争。”

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德指出，中国致力于促进公正解决巴勒斯坦问题，实现中东地区持久和平。中国始终在为推进中东和平进程、解决这一棘手问题努力。中国坚持在国际法和安理会决议基础上寻求政治解决之道，因此阿拉伯国家始终欢迎中国参与解决地区问题。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，在巴勒斯坦问题上，中国一直保持客观、中立，始终倡导和平解决争端。“作为一个负责任大国，中国秉持和平共处五项原则，不仅在推动各方对话方面发挥积极作用，而且强调联合国在调解冲突中的关键作用。中方的贡献得到了世界上绝大多数国家的认可。”

马来西亚国际关系专家朱莉娅·罗克尼法德认为，近年来，中国用实际行动表明，中方为促进中东地区和平稳定发挥了重要作用。“习近平主席提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，中国不断加强与其他国家的互动合作，推动共同发展。中国的真诚态度和务实行动赢得国际社会普遍赞誉。我相信中国将继续在推动中东和平进程上发挥积极作用。”

(责编：苏缨翔、张悦)