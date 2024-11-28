新华社阿斯塔纳11月27日电（记者郑钰 张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫与俄罗斯总统普京27日在哈首都阿斯塔纳举行会谈。双方表示，哈俄将加强战略合作，这不仅基于紧密的历史文化纽带，也源于两国未来发展的共同责任。

据哈萨克斯坦总统府发布的消息，托卡耶夫和普京重点就加强石油和天然气工业、机械制造、物流运输、金融、生态等领域合作进行了磋商。

托卡耶夫表示，哈俄两国在未来合作发展方面步调一致，双方将签署20项协议，这必将为两国进一步发展睦邻友好合作提供新的强大动力。哈萨克斯坦现在和将来都是俄罗斯可靠的战略伙伴和盟友。

普京表示，俄罗斯是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴之一。双边贸易额不断增长，去年已接近285亿美元。俄罗斯对哈经济投资逐年增长，目前投资额约为130亿美元。此外，双方十分重视在教育、科学和文化等领域推动关系发展。

当天，两国总统签署关于在全球新秩序中深化战略伙伴关系的联合声明。声明说，双方支持更多使用本国货币进行双边贸易，这从长远看有助于加强两国金融主权。此外，双方有意进一步加强天然气领域伙伴关系，包括向第三国输送天然气。实施联合项目将加强中亚地区的稳定和能源安全，推动哈俄工业发展，改善营商环境，提高人民生活水平。

普京27日开始对哈萨克斯坦进行为期两天的国事访问，并将于28日参加在阿斯塔纳举行的集体安全条约组织理事会会议。

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