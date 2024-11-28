人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

哈俄领导人表示将加强两国战略合作

2024年11月28日08:38 | 来源：新华网
小字号

新华社阿斯塔纳11月27日电（记者郑钰 张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫与俄罗斯总统普京27日在哈首都阿斯塔纳举行会谈。双方表示，哈俄将加强战略合作，这不仅基于紧密的历史文化纽带，也源于两国未来发展的共同责任。

据哈萨克斯坦总统府发布的消息，托卡耶夫和普京重点就加强石油和天然气工业、机械制造、物流运输、金融、生态等领域合作进行了磋商。

托卡耶夫表示，哈俄两国在未来合作发展方面步调一致，双方将签署20项协议，这必将为两国进一步发展睦邻友好合作提供新的强大动力。哈萨克斯坦现在和将来都是俄罗斯可靠的战略伙伴和盟友。

普京表示，俄罗斯是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴之一。双边贸易额不断增长，去年已接近285亿美元。俄罗斯对哈经济投资逐年增长，目前投资额约为130亿美元。此外，双方十分重视在教育、科学和文化等领域推动关系发展。

当天，两国总统签署关于在全球新秩序中深化战略伙伴关系的联合声明。声明说，双方支持更多使用本国货币进行双边贸易，这从长远看有助于加强两国金融主权。此外，双方有意进一步加强天然气领域伙伴关系，包括向第三国输送天然气。实施联合项目将加强中亚地区的稳定和能源安全，推动哈俄工业发展，改善营商环境，提高人民生活水平。

普京27日开始对哈萨克斯坦进行为期两天的国事访问，并将于28日参加在阿斯塔纳举行的集体安全条约组织理事会会议。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部