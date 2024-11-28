本报记者 陈效卫

牧牛山项目风电场工作人员介绍鹰类监控系统的工作原理。

本报记者 陈效卫摄

澳大利亚拥有丰富的风能和太阳能资源，截至2022年底，该国光伏和风力发电量约占总发电量的65%。中国在风力和光伏发电及储能领域具有技术优势和建设经验，近年来不少中企积极参与澳大利亚新能源项目建设，双方新能源合作不断深化，为澳大利亚推进绿色转型进程发挥积极作用。

塔州牧牛山风电场——

为6.3万户家庭提供清洁电能

从澳大利亚塔斯马尼亚州首府霍巴特出发，沿着崎岖的山路向西北方向驱车约2小时，记者来到中国电建投资建设的牧牛山风电场。据中国电建澳大利亚发展有限公司、牧牛山项目公司总经理王晓林介绍，该风电场共建设安装48台与澳国家电网连接的风力发电机组，并网发电4年来累计发电量达20亿千瓦时，为6.3万户当地家庭提供清洁电能。

塔州是澳大利亚唯一的岛州，当地政府制定的环保标准非常严格。记者采访期间，曾两次偶遇一对袋熊母子在悠闲地觅食，似乎并不在意周围来往的行人。牧牛山项目风电场运维经理西蒙·威廉姆斯向记者介绍，为保护当地生态环境，项目在施工前对风电场范围内的珍稀树木进行标记，以减少和避免对原生植被的破坏；对无法避开的动物巢穴采取保护性搬离措施；对擅长攀爬和挖掘洞穴的袋貂，升压站建立了3.09米高、埋入地下0.9米深的电子围栏；为避免风机叶片伤及当地重点保护物种楔尾鹰和白腹海鹰，项目引入了17台鹰类监控系统，也是澳大利亚首次引入全球技术领先的鸟类保护系统。

记者在风电场现场和运维办公室看到，装有360度全景摄像头及中央分析单元的鹰类监控系统，可实现从地平面到1公里高的三维全覆盖，能在3秒内对1.3公里内的飞行物图像进行高速精确捕捉，并实时记录和分辨出数百种不同品种的鸟类。风机在鹰靠近时停止、远离时启动。“4年来从未发生过鹰类伤亡事件，监控系统拍摄的累计2200多万张各种鸟类图片为塔州乃至整个澳大利亚研究和保护鸟类提供了重要的一手资料。”威廉姆斯说。

2023年底，世界风能会议举办方专门选定牧牛山项目作为示范风电场，邀请参会人员现场参观。与会专家对中国电建保护当地生态环境、发展清洁能源作出的积极贡献给予充分肯定。牧牛山项目4年来先后获得澳大利亚清洁能源署颁发的“可再生能源创新奖”和“标杆风场”称号，并保持“环保零投诉”的优良记录，实现发电环保双赢。澳大利亚环境部官员斯图亚特·佩治表示：“牧牛山项目坚持绿色发展理念，积极履行环保责任，为澳风电行业作出表率。”

新州格伦光伏电场——

降低项目建设运营对环境的影响

位于澳大利亚新南威尔士州中南部的北京能源国际澳大利亚公司（以下简称“京能”）建设的格伦光伏电场位于一片绿油油的草地上。蓝天白云之下，4.2万块太阳能电池板熠熠生辉。该光伏电场建立7年来，每年生产约2.2万兆瓦时的清洁能源，足以为新州几千户家庭供电。

格伦光伏电场现场经理安德鲁表示，该项目是澳大利亚第一个大型风能和太阳能共置发电场，格伦光伏电场与现有的格伦风电场并肩而建，项目共置最大限度减少了所需的道路、电力传输线和网络等基础设施，切实降低项目建设运营对环境的影响。

安德鲁介绍，为补偿格伦光伏电场建设时被砍伐的树木，京能开展了植树美化计划，在周边种植了大量适合当地生长的桉树。记者在电场现场看到，这里的太阳能电池板布局并非都是常见的方形或长方形，而是有多处呈弯折锯齿状。安德鲁解释说，这是为了避开当地社区的原住民遗址。

京能深耕澳大利亚绿色能源市场多年，最近还收购当地5个光伏电场，预计每年将生产22.3亿千瓦时的清洁电能，可为近40万户家庭供电，减少170万吨的二氧化碳排放。京能还在澳积极发展复合型业务模式，将持续在当地开展绿色能源多元业务。

西澳州和南澳州储能项目——

为电网安全稳定运行提供助力

来自中国的新能源科技公司也积极参与澳大利亚能源转型进程，相关储能项目将为澳当地电网安全稳定运行提供助力。2023年9月，宁德时代获得西澳大利亚州储能项目合同，将为该州提供950套集装箱式液冷储能系统，预计在2025年底前投入运营。该项目建成后的供电能力可达700吉瓦，储能将达2800吉瓦时。西澳州州长罗杰·库克表示，宁德时代的储能项目将在西澳州的脱碳计划中发挥关键作用，将带动当地就业，助力改善生态环境。

今年7月，阳光电源股份有限公司开始在南澳大利亚州建设坦普勒斯电池项目。该项目预计于2025年开始投入商业运营，届时将成为该州第二大储能设施，也将是澳大利亚全国第二大独立电池储能系统。

此外，近年来中国品牌电动汽车也受到当地市场的积极认可。据澳大利亚联邦汽车工业商会统计，今年上半年澳大利亚销售的所有电动汽车中，超过80%产自中国。今年9月，澳大利亚市场销售的插电混合动力汽车数量同比增长89.9%，其中比亚迪占据了澳插电混动汽车市场45%的份额。比亚迪澳大利亚独家合作伙伴“电动汽车直销”的首席执行官大卫·史密瑟曼表示，今年以来，比亚迪汽车在澳销量出现大幅增长。“今年10月，我们向澳市场推出首款插电式混合动力皮卡比亚迪SHARK 6，目前销量已经超过3500辆。”史密瑟曼说。

澳大利亚国立大学太平洋事务部教授格雷姆·史密斯对记者表示：“澳大利亚正处于能源领域绿色转型的重要时期，澳中新能源领域合作前景广阔，澳方欢迎更多中国绿色能源企业到澳投资发展。”

（本报堪培拉11月27日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)